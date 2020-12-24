Fenomen Ebru Sever Türk'ün yufkayla burnunu sildiği görüntüler mide bulandırdı

Fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram'da 785 bin takipçisi olan moda stilisti Ebru Sever Türk'ün paylaştığı bir video büyük tepki topladı.

Instagram fenomeninin "Fena köşeye sıkıştırıldık" notuyla paylaştığı görüntülerde, yufkayla burnunu sildiği görüldü. Ebru Sever Türk'ün paylaştığı söz konusu videoyu takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.

"Ekmeği mendil olarak kullanmasaydın"

Ünlü fenomenin takipçileri, "Yalnız yufkayı burnuna sürmeseydin iyiydi", "Ekmeği mendil olarak kullanmasaydın", "Ekmeği burnuna götürmek nedir ya" ve "Lavaşla da gözyaşı silmek" minvalinde yorumlar yazarak eleştirilerini yöneltti.