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Yufkayla burnunu silen fenomen Ebru Sever Türk'ten savunma yardımlarım niye haber olmuyor?

Paylaştığı videoda burnunu yufkayla silen fenomen Ebru Sever Türk, tepki çekmişti. Türk, çektiği videoyu "Yaptığım yardımlar niye haber olmuyor" sözüyle savundu

Yufkayla burnunu silen fenomen Ebru Sever Türk'ten savunma yardımlarım niye haber olmuyor?
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Sosyal medya fenomeni Ebru Sever Türk, paylaştığı bir videoda burnunu yufkaya silmesi ile gündeme gelmiş kısa sürede tepkilerin odağı olmuştu. Ebru Sever Türk, yapmış olduğu yardımlara atıfta bulunarak "Bunları niye haber yapmadınız?" serzenişinde bulundu.

"Haber değeri yok"

Daha önce birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldığını ancak bunların haber yapılmadığını belirten fenomen, "Evleri başlarına yıkılan insanların evlerini yıkıp yeniden yaptık. Bu yaptıklarımın bir kere bile haber değeri olmadı. Ekmeği çevirip parmağımla gözümü siliyorum diye linç yiyorum. Ben ekmeği ayaklar altına alıp çiğnemedim, ben ekmeği duvardan duvara vurmadım. İşi ölmüş rahmetli babama, dine, başörtüsüne kadar getirmiş olmanız gerçekten iğrenç. Bunun bir haber değeri yok. Bize bu kadar basit haberlerle gelmeyin" ifadelerini kullandı.

"Siz insanı çıldırtmak için elinizden geleni yapıyorsunuz"

Yayınladığı videoya "Eğer iyilikleri haber olmak için yapıyorsanız samimiyetinizden şüphe ederim" şeklinde yorum yapan bir takipçisine de yanıt veren fenomen, şu satırlara yer verdi: "Siz insanı çıldırtmak, çizgisini bozmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Ben de insanım. Senin gibi duygularım var sinirlenip çizgimden çıkabiliyorum. Yeter ama."

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