search menu
search
close

Akciğerleri güçlendiren besinler neler karbonhidrat tüketimini sınırlandırın!

Koronavirüs bir başka değişle COVID 19, akciğerleri hedef alan ve hastada solunum problemlerine yol açan bir virüstür.Peki akciğerleri nasıl güçlendirebiliriz?

Akciğerleri güçlendiren besinler neler karbonhidrat tüketimini sınırlandırın!
-A A+

Koronavirüs bir başka değişle COVID 19, akciğerleri hedef alan ve hastada solunum problemlerine yol açan bir virüstür. Dolayısıyla güçlü bir solunum sistemi bu virüsten korunmada çok önemlidir. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Gamze Çakaloğlu, güçlü bir solunum sistemi ve akciğer sağlığı için beslenme önerilerinde bulundu

Solunum kaslarınızı güçlendiren besinler tüketin 

Beslenme içeriğiniz kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum açısından zengin olmalıdır. Bu mineraller solunum kaslarının kasılmasında görev alır. Bu yüzden beslenmenizde süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve yağlı tohumlar mutlaka bulunmalıdır.

Karbonhidrat tüketimini sınırlandırın 

Karbonhidrat içeriği yüksek besinlerin fazla tüketimi vücutta karbondioksit miktarını arttırarak akciğere daha fazla yük getirir ve solunum güçlüklerine neden olur. Pilav, makarna, börek, ekmek, kek, poğaça gibi nişastalı ve unlu besinler ile şeker ve şekerli yiyeceklerin tüketimi azaltılmalıdır.

Doymuş yağlardan uzak durun, zeytinyağı tercih edin 

Günlük enerjinin yağdan gelen oranı %30-45 olmalıdır. Doymuş yağlardan kaçınılmalıdır. Bu yüzden mutlaka soğuk sıkım zeytinyağı özellikle zeytinyağı, avokado yağı, çörek otu yağı, Hindistan cevizi yağı, balık yağları, kabuklu yemişler ve tohum yağları gibi iyi kalite olan fonksiyonel yağları beslenmenizde bulundurmanız önemlidir.Magnezyum ve kalsiyum kaynakları ile diyafram kaslarınızı güçlendirin .Magnezyum ve kalsiyum mineralleri diyafram kaslarının güçlenmesinde etkilidir. Aynı zamanda akciğer hastalığı olan kişilerde kemik mineral yoğunluğu düşme eğilimindedir. Yerine koymak için kalsiyum, fosfor ve magnezyumdan zengin süt ve süt ürünleri, koyu yeşil yapraklı sebzeler, tahılllar gibi besinler tüketilmelidir. Gerektiğinde D ve K vitamini takviyeleri hekim kontrolünde alınmalıdır.

Akciğer dokularını koruyan A vitamini içeren besinler tüketin 

A vitamini akciğerlerdeki epitel dokunun sağlıklı kalmasını sağlayarak, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol oynar. A vitamini, hayvansal kaynaklı yiyeceklerden karaciğer, balık yağı, süt, tereyağı ve yumurtada bulunur. Karoten olarak bilinen provitamin A; havuç, kış kabağı gibi sarı ve turuncu renkli besinlerde, karalahana, ıspanak, maydanoz, pazı, fesleğen gibi yeşil yapraklı sebzelerde, kayısı, portakal, şeftali ve bunlar gibi sarı-turuncu meyvelerde bulunur.

Solunum yolları enfeksiyonlarında çinko olmazsa olmaz 

Solunum yolları enfeksiyonlarına karşı bağışıklık kazandıran çinko; yağsız ette, istiridyede, yoğurtta, kabak çekirdeği, susam, yulaf, ceviz, nohut, mercimek ve tam tahıllı ürünlerde bulunur.

Brokoli ve avokadoya sofralarınızda mutlaka yer verin 

Avokado içeriğindeki fligram maddesi sayesinde ve A, C, E, B1, B2 ve magnezyum bakımından zengin olmasıyla akciğer sağlığına iyi gelen diğer besinler arasındadır. Brokoli filizleri sülfüronan bileşeninden oldukça zengindir. Sülfüronan; solunum sistemini destekleyen bir bileşken aynı zamanda çok da kuvvetli bir anti inflamatuardır

Antioksidan özelliği yüksek olan besinleri tüketmeye özen gösterin 

Antioksidan özelliklerinin yanı sıra akciğer sağlığına iyi gelen sarımsak, zencefil, zerdeçal, üzüm çekirdeği, kekik, keçiboynuzu, siyah havuç, öksürük otu, tere beslenmenize eklemeniz gereken besinler arasındadır.

İdeal kilonuzu koruyun 

Bireyler ideal ağırlıkta olmalı ve bu ağırlığını korumalıdır. Fazla kilo, kalp için fazladan yük demektir. Bu da akciğerin daha fazla oksijen harcamasına yol açar. Fazla kilonun diyaframda oluşturduğu fazla yağlar da akciğerlerin genişlemesini engelleyebilir. Normal kilomum altında olmak da aşırı kilo kadar sıkıntılıdır. Çok zayıf olmak solunum kasları dahil tüm kasları zayıflatır. Ayrıca vücudun enfeksiyonlara karşı dayanma gücünü de azaltır. Fazla kilolu veya çok zayıf olmak zararlı olduğundan ideal kiloya ulaşılmalıdır.


Akciğerleri güçlendiren smothıe tarifi 

4-5 dal ıspanak

4-5 dal pazı

6-7 dal tere

4-5 yaprak fesleğen

6-7 adet brokoli filizi

1 adet siyah havuç

5-6 dal maydanoz

1 diş sarımsak

Fındık büyüklüğünde zencefil

1/2 çay kaşığı kimyon ve zerdeçal ve kekik

1 tatlı kaşığı üzüm çekirdeği

Yarım limon suyu

Bu malzemeleri bir bardak temiz su ile blender'dan geçirin ve taze taze tüketin.

 KAYNAK:PEMBENAR

 

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Tepki çeken fenomenden savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor? Tepki çeken fenomenden savunma: Yardımlarım niye haber olmuyor?
Magazin
Akciğerleri tertemiz yapan doğal kür tarifi! Akciğerleri tertemiz yapan doğal kür tarifi!
Pratik Bilgiler
En Güncel Galeriler
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Duygu, takipçilerini mest etti!
Kırmızı mini elbisesiyle poz veren Duygu, takipçilerini mest etti!
Yaş gününe öyle bir kıyafetle katıldı ki! Davetliler bakmaya doyamadı
Yaş gününe öyle bir kıyafetle katıldı ki! Davetliler bakmaya doyamadı
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
Ünlu model Zoom toplantısına üstsüz katıldı! Görenler şoke oldu!
İclal Aydın'ın kızı genç kız oldu! Güzelliğiyle dikkat çekiyor!
İclal Aydın'ın kızı genç kız oldu! Güzelliğiyle dikkat çekiyor!
Masumlar Apartmanı Neriman Instagram pozlarıyla büyülüyor!
Masumlar Apartmanı Neriman Instagram pozlarıyla büyülüyor!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Victoria's Secret'ın ilk büyük beden modeli görenleri mest etti!
Önceki Haberler
Kazada ölmüştü! Oyuncunun en yakın arkadaşıyla eski nişanlısı evlendi!
Kazada ölmüştü! Oyuncunun en yakın arkadaşıyla eski nişanlısı evlendi!
Çocuklarda yüksek ateşle ilgili bilmeniz gerekenler!
Çocuklarda yüksek ateşle ilgili bilmeniz gerekenler!
Fenomen'ler zıvanadan çıktı! Yaptıkları hareket mide bulandırdı!
Fenomen'ler zıvanadan çıktı! Yaptıkları hareket mide bulandırdı!
Koronavirüs tedavisinde neden kan sulandırıcı kullanılıyor?
Koronavirüs tedavisinde neden kan sulandırıcı kullanılıyor?
Sofralarınız renklensin: Kahvaltılık çemen tarifi
Sofralarınız renklensin: Kahvaltılık çemen tarifi
Soğukta kuruyan ciltler için ev yapımı nemlendirici krem tarifi!
Soğukta kuruyan ciltler için ev yapımı nemlendirici krem tarifi!
Bencil insanlarla baş etmenin 5 yolu!
Bencil insanlarla baş etmenin 5 yolu!
Libidonuzun yüksek olmasının nedeni aslında...
Libidonuzun yüksek olmasının nedeni aslında...
Yorumlar