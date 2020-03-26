Keçiboynuzu neye iyi gelir astım ve bronşite birebir!

Harnup olarak da adlandırılan keçiboynuzu Akdeniz ikliminde yetiştirilen bir ağacın meyvelerinden elde edilir. İnsanoğlu, Antik Yunan'dan beri keçiboynuzunun şifasından yararlanmıştır. Mide ağrısı, sindirim bozuklukları, astımı tedavi etmede keçiboynuzu özellikle kullanılmıştır. Gelin kalsiyum ve demir kaynağı keçiboynuzunun sağlık için faydalarına yakından bakalım...

Astım ve bronşit tedavisi

Keçiboynuzu, doğal bir antioksidan kaynağı olmasıyla vücut direncini artırıyor, vücudu hastalıklardan koruyor. Özellikle astım ve bronşit hastalıklarına karşı çok etkili bir besin.

Kolesterol düşürücü etki

Keçiboynuzu içindeki yüksek lif içeriğinin, düşük kolesterol seviyeleri ile ilişkili olduğu yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur. Keçiboynuzu içindeki çeşitli polifenoller kolesterolü kontrol etmeye yardımcı olur.

Enfeksiyon hastalıklarından korur

Zengin mineral ve vitamin içeriği ile keçiboynuzu, enfeksiyonlara karşı koruma sağlıyor, var olan enfeksiyon hastalıklarını iyileştiriyor.

Kemikleri koruyor

Keçiboynuzunda bulunan kalsiyum süte oranla 3 kat daha fazladır. Sağlıklı kemiklerin olmazsa olmazı kalsiyumun keçiboynuzunda bolca bulunması; kemiklerin güçlendirilmesi ve kemik erimesini önlemede yardımcı olmasını sağlar.

Kilo vermeye yardımcı

Keçiboynuzu içinde bulunan lif, vücuda yemek yedikten sonra bazen serbest bırakıldığını söyleyen bir hormon olan postprandiyal ghrelinin salgılanmasını önlediği için özeldir. Bunun anlamı, keçiboynuzu aşırı yemek yeme isteğini azaltabilir ve bu nedenle kilo vermeye yardımcı olabilir.

Kan şekerinin yükselmesini önler

Şekerli bir tadı olan keçiboynuzunun şeker oranı aslında oldukça düşüktür. Keçiboynuzu bu özelliği ile kan şekerinin yükselmesini önlüyor ve diyabet hastaları için de oldukça güvenli bir besin oluyor.