Sanatçı Aydın Aydın, Taksim'de su israfına dikkat çekmek için leğende yıkandı

Sanatçı Aydın Aydın, Taksim Anıtı önünde smokiniyle leğenin içine girip yanında getirdiği su dolu kovayla başını sabunla yıkayıp su israfına dikkat çekti.Ortaya ilginç görüntüler çıktı.

''Dünya helalleşme günü ilan ediyorum''

Taksim Anıtı önünde bir kediyi sevdikten sonra güvercinlerin arasına girip mesaj veren Aydın, smokinle önce leğenin içine oturdu. Ardından yanında getirdiği su ve sabunla başını yıkayan Aydın, su israfı konusunda mesaj verdi. Aydın, "Hep bu sessizlik ve sakin anı bekledim. Dünyanın göz bebeği olan İstanbul'dan bütün dünyaya önemli bir mesajım var. Yeni bir eser yazdım, sözü müziği bana ait. 8 Mayıs 2020 Dünya Helalleşme Günü ilan ediyorum, ölmeden helalleşin. Ben herkese hakkımı helal ediyorum, herkesten de helallik istiyorum.

''Koronovirüsten daha tehlikeli bir şey var: Su israfı''

Ayrıca sudan, topraktan, havadan ve bitkilerden de helallik istememiz lazım. Onlarında bizde hakkı var. Şu an bütün dünyada koronavirüsten daha tehlikeli bir şey var, o da su israfı. Su biterse hayat biter. Su her şeyin ilacıdır. Bütün dünya, deniz, göl okyanus, nehir olsa bir kova su bize yeter. 8 Mayıs 2020 Dünya Helalleşme Günü hayırlara vesile olsun. Evde kalalım, özümüze dönelim, israfın her türlüsüne hayır. Herkese hayırlı Ramazanlar" dedi.

Kaynak: IHA