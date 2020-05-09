Ramazan'da yumurta yemenin faydaları neler uzun süre tok tutuyor!

Türkiye’nin en güvenilir sağlıklı yaşam sitesi Diyetkolik.com’un diyetisyenlerinden Eda Özçoban, Ramazan ayını daha kolay geçirebilmek için önerilerde bulundu. Daha rahat oruç tutabilmek için gerekli besinleri almamızın çok önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Eda Özçoban, ‘Ramazan’da tüketilebilecek en önemli besinlerden biri de yumurta. Yumurta, protein kaynağı olduğundan tok kalmayı sağlıyor’ diye konuştu.

Ramazan’da sağlıklı ve dengeli beslenmek son derece önemli. Sahurda ve iftarda yanlış besin tercihleri yapmak bu ayı olduğundan daha zor bir süreç haline getirebiliyor. Oruç tutarken zorlanmamak için sahurda tok tutan besinleri tercih etmek gerekiyor. Türkiye’nin en güvenilir sağlıklı yaşam sitesi Diyetkolik.com’un diyetisyenlerinden Eda Özçoban, Ramazan’ı en sağlıklı şekilde geçirmek için önemli tavsiyelerde bulundu.

Orucu kolaylıkla tutabilmemiz için sahurda 1 yumurta tüketmemiz gerektiğini belirten Eda Özçoban, ‘Yoğurt, tam buğday/tam tahıllı ekmek, muz gibi besinler tok tutmak için yararlı besinler arasında. Bu gibi besinlerin yanında, en çok tok tutan besin ise yumurta. Bu nedenle, sahurda yumurta tüketimi son derece önemli.’ diye konuştu.

Sahurda 1 adet yumurta tüketin

Ramazan’da gün içinde tüketilen öğün sayısının azalmasıyla vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besin öğelerini karşılamak zorlaşıyor. Sahurda yenilen 1 yumurta bu besin öğelerinin bazılarını karşılamaya yardımcı oluyor. Yumurta en kaliteli protein kaynağı olduğundan Ramazan süresince tüketilen yumurta, gereken proteinin bir kısmını almayı sağlıyor. Kaliteli proteinin yanı sıra, yumurta doymamışlar yağlar, A,D,E vitaminleri, tiamin, niacin, riboflavin, demir, çinko, folik asit ve fosfor açısından da önemli bir kaynak.

Ramazan’da yumurta tüketimi nasıl olmalı?

Ramazan’da yumurta tüketmek kadar onu nasıl tükettiğimiz de çok önemli. Yanlış tüketimler daha kötü sonuçlara yol açabiliyor. Diyetisyen Eda Özçoban ‘Sucuk, sosis, pastırma gibi tuz oranı yüksek besinlerle hazırlanan yumurta, oruç sırasında susuzluğun artmasına neden olabilir. Yağda yumurtayı da, sindirim sorunu ve fazla yağlı olması nedeniyle tercih etmemelisiniz. Sahurda yumurtayı haşlanmış olarak, mümkünse, kayısı kıvamında yemelisiniz. Çünkü, kayısı kıvamındaki yumurta, daha kısa sürede haşlandığından daha az besin öğesi kaybına uğruyor.’ diye ifade etti.

Ramazan’da, sahurda beslenme şeklimiz orucu kolay tutabilmemiz açısından çok önemli. Diyetkolik.com’un diyetisyenlerinden Eda Özçoban, daha rahat bir Ramazan geçirmemiz için örnek bir sahur menüsü ve yatmadan hemen önce tüketebileceğimiz besinler için önerilerde bulundu.



Sahurda

2 dilim beyaz peynir

1 adet haşlanmış yumurta

3-4 adet kuru kayısı

3-4 adet ceviz

3-4 dilim tam buğday ekmeği

Domates –salatalık



Yatmadan hemen önce

1 su bardağı yarım yağlı yoğurt

1 adet orta boy muz