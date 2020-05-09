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Öğretmen ve Yasak Elma'nın yeni bölümü nezaman başlayacak flaş karar!

Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin koronavirüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldığı öğrenildi.

Öğretmen ve Yasak Elma'nın yeni bölümü nezaman başlayacak flaş karar!
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FOX'un Medyapım imzalı Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin bayram sonrası ekranlara yeniden dönmesi planlanıyordu. Fakat koronavirüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin sezonu kapatma kararı aldığı öğrenildi. 

Öğretmen ve Yasak Elma'da flaş karar! 

Koronavirüs nedeniyle setlerine ara verilen üç Fox TV dizisiyle ilgili yeni bir gelişme gündeme geldi. Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizilerinin koronavirüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldığı öğrenilirken, Baraj'ın 24 Temmuz'da sete çıkacağı iddia edildi.

''Bu sezon bizim için bitti artık'' 

Diğer diziler de yaz sonunda çekimlerine başlayacak. Fatih Aksoy "Bu sezon bizim için bitti artık" dedi.

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