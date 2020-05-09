Pucca kimdir ünlü sunucu Ece Erken'le neden kavga etti olay sözler seni donumda sallarım!

Geçtiğimiz gün Alişan'la sosyal medya üzerinden birbirine giren Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, şimdi de ünlü sunucu Ece Erken'le dalaştı. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Pucca, Erken'e "Hayatımda gördüğüm en salak kişisin!"diyerek sert çıktı.

''Hayatımda gördüğüm en salak kişisin''

Bazı sosyal medya hesaplarının Pucca’nın Alişan hakkındaki tweetini eleştirmesi Pucca'yı rahatssız etti. Sayfanın Ece Erken’e ait olduğunu iddia eden Pucca’ya, Erken’in cevabı dava açmak oldu. Pucca’nın cevabı ise sert oldu. Ünlü sosyal medya fenomeni Erken'e "Hayatımda gördüğüm en salak kişisin!"diyerek sert çıktı.

''Mafya sevgilinle seni donumda sallarım''

Pucca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Erken'e "Ece sen hayatımda gördüğüm en bomboş bak açık açık söylüyorum en salak kişisin. Bu yaşına kadar nasıl yaşadın şok içindeyim. Beni tehdit ettirdiğin yeni yetme mafya sevgiline söyle donumda sallarım sizi" diyerek tepki gösterdi.

Pucca kimdir?

Pucca'nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi'nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema ardından da Gazetecilik'le iki üniversite bitirdi.