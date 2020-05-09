Yaban mersinin cilde faydaları neler cilt hücrelerini yeniliyor!

Yaban mersinin cilde olan faydalarını duymuş muydunuz? Doğada bulunan en güçlü antioksidanlardan biri olan yaban mersini vücudu toksinlerden arındırmasından tutun da ciltteki iltihaplanmaların önüne geçmesine kadar pek çok konuda fayda sağlayan bir meyvedir. Elmaelma.com olarak sizlere bu mucizevi meyvenin bilinmeyen faydalarını neler olduğunu araştırdık. İşte merak edilen soruların cevabına içeriğimzden ulaşabilirsiniz.

Ciltteki iltihaplanmaların önüne geçiyor!

Yaban mersini cildinizin renk tonunun düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra daha canlı ve parlak bir cilde sahip olmanızı sağlayacaktır. Vücuttaki antikoksidanların atılmasına yardımcı olan yaban mercini aynı zamanda ciltteki iltihaplanmaların da önüne geçmektedir.

Cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır

Yaban mersini içerisinde bol miktarda A,C ve K vitamini bulundurmaktadır. Bu vitaminler cildin beslenmesine yardımcı olan vitaminlerdir. Bu özelliği sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır.

Aknelerin oluşumunu engeller

Sebum seviyesini düzenleyerek aknelerin oluşumunu engeller. Parlak ve ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmanızı sağlar.

Yaban mersini maskesi:

Malzemeler

10 adet yaban mersini, 1 yemek kaşığı yoğurt

Hazırlanışı ve uygulanışı

Bir çatalla yaban mersinlerini ezerek püre haline getirin.Yoğurdu da ezilmiş yaban mersinlerine ekleyerek karıştırın.Temizlenmiş yüzünüze ve boynunuza bu karışımı uygulayın.15 dakika bekleyin ve ılık su ile durulayın. Ardından yüzünüze uygun bir nemlendirici ile yüzünüzü nemlendirin. Hepsi bu kadar!