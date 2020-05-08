Magnezyum eksikliği belirtileri neler kas krampları bunlardan biri!

Magnezyum bedenimizde hayati öneme sahip 11 mineralden biridir. Magnezyum minerali, vücudumuzdaki kasların güçlenmesi, hücrelerin büyümesi ve yenilenmesinde önemli rol oynuyor. Magnezyum eksikliği yaşayan bireylerde ise sık sık kramplar görülebiliyor. Peki magnezyum eksikliği neden olur? Belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

Magnezyum eksikliği belirtileri

Magnezyum eksikliği tıpta hipomagnezemi olarak adlandırılıyor. Magnezyum eksikliği yaşayan bireylerde görülen belirtiler ise şöyle:

Erken bulgular arasında;

İştahsızlık,

Bulantı,

Kusma,

Yorgunluk ve halsizlik sayılabilir.

Şiddetli magnezyum eksikliğinde;

Kas krampları,

Kardiyak aritmiler,

Fibromiyalji,

Uyuşma, dikkatte azalma ve zihinsel bulanıklık görülebilir.

Magnezyum eksikliği neden olur?

Hem besin zincirinde magnezyum seviyesinin azalması, hem de beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle günümüzde magnezyum eksikliği nadir karşılaşılan bir durum değildir.

Fazla terleme, stres, yaşın ilerlemesi magnezyum eksikliğinin sebebi

Fazla terleyen, laksatif veya diüretik ilaç kullanan kişilerde magnezyum atılımı daha fazladır. Stres, gebelik emzirme gibi durumlarda ise vücudun magnezyum gereksinimi artar. Yaşın ilerlemesiyle birlikte magnezyum alımı, özelllikle gastrointestinal hastalıkları olan kişilerde bağırsaklardan emilimin azalması sebebiyle azalır. Vücut bu minerali dışarıdan yeterli miktarda alamazsa kemiklerde depolanmış olan magnezyumu tüketmeye başlar. Magnezyum ihtiyacı yaşa ve yaşam tarzına bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Magnezyum hangi besinlerde bulunur?

Magnezyum eksikliği, bu mineralden zengin ürünlerle beslenerek giderilebilir. Rengi koyu yeşil sebzeler, tahıl ürünleri, balık, badem, fındık, fıstık, ceviz, soya fasulyesi, kuşkonmaz, soğan, domates, havuç, kereviz, pırasa, gravyer peyniri, hurma, kara turp, ayçiçeği, kakao, muz, dil balığı ve sert sular magnezyumdan zengindir.