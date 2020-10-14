Şarkıcı Ceylan son haliyle Şükran Ovalı'ya benzetildi

Ünlü türkücü Ceylan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından son imajını paylaştı. Daha önce saçlarını omuzlarında kestiren Ceylan, bu kez saçlarını ördürdüğü görüldü.

Şükran Ovalı'ya benzetildi

Ünlü şarkıcı, son halini "Bakışlar anlatır her şeyi aslında her şey orada gizlidir" notuyla paylaştı. Son görüntüsüyle takipçilerinin tanınmakta güçlük çektiği Ceylan, ünlü oyuncu Şükran Ovalı'ya benzetildi.

İşte Ceylan'ın son hali...

Ceylan kimdir?

25.06.1974 yılında İstanbul Fındakzade'de doğdu.Aslen Tunceli'lidir.

İlk sahne deneyimini daha yedi yaşında Almanya'da babası ile birlikte düğün salonlarında yaşadı.1983 yılında girdiği bir yarışmada ilk birinciliğini kazandı. 1984 yılında Türkiye'ye dönerek ilk kasetini çıkardı.

Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır. "Seni Sevmeyen Ölsün" albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir. Kral TV tarafından iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilmiştir.