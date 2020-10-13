Tavuklu nohutlu pilav nasıl yapılır damak çatlatan tat!

Özellikle akşam yemeğine çok yakışacak bir tarifle daha sizlerleyiz. Tavuklu nohut pilav tarifi hep sevilen lezzetler sıralamasında o yüzden üst sıralardadır. Elmaelma.com olarak bu sevilen lezzeti en güzel haliyle sizler için araştırdık. Peki tavuklu nohutlu pilav nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı tereyağı

4 su bardağı su

1 çay kaşığı karabiber

1,5 tatlı kaşığı tuz

Nasıl yapılır?

Tavuk göğüslerini bir tencereye aktarın ve üzerine 3 su bardağı su ilave edin. Etler yumuşayana kadar pişmeye bırakın. Tavuklar pişince tavukları kenara alın. Didikleyin. Suyunu da pilavda kullanmak üzere kenarda bekletin. Pirinçleri yıkayıp suyunu süzdürün. Pilav tenceresinin içerisine tereyağını alın. Eriyince pirinçleri ilave edin ve kavurmaya başlayın. Pirinçleriniz saydam bir renk almaya başlayınca ayırdığınız tavuk suyundan 2 su bardağını pirinçlerinizin üzerine ilave edin. Nohutları, tuz ve karabiberi ekleyerek tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler suyu tamamen çekince ocaktan alın. Tencerenizin kapağı kapalı bir şekilde pilavınızı demlenmeye bırakın. Pilav demlenince güzelce karıştırın. Üzerine didiklenmiş tavuk ilave ederek servis edin. Afiyetler olsun!