Yavuz Bingöl kız kardeşi Fatma Efsun Pul'u kaybetti!

Annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören 51 yaşındaki kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle adeta yıkıldı.

TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak.

Yavuz Bingöl kimdir?

Protest müzik alanında eserler vermiş olan şarkıcı, saz sanatçısı ve sinema oyuncusu.

Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. BabasıKars/Sarıkamış'lı edebiyat öğretmeni Yılmaz Bingöl ve annesi de Kars/Sarıkamış'lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı'dır. Yavuz Bingöl'ün Oğuz Bingöl ve Efsun adında iki kardeşi vardır. Yavuz Bingöl, babasının işi dolayısıyla öğrenim hayatını çeşitli illerde sürdürdü. Öğrenim yaşamına 1970 yılında Kars Digor'da başladı. 1972 yılında Konya Karapınar Kayalı İlkokulu'nda okula devam etti. İstanbul Halkalı'da aynı sınıfın ikinci dönemini okudu. 1974 yılında Ankara Malazgirt İlkokulu'na geçti. 1975'te burayı bitirerek, Mehmet Akif Ortaokulu'nda eğitimine devam etti. Ortaokulu ikinci sınıfta bırakarak ardından Ankara Devlet Konservatuarı Korno-Piyano bölümüne iyi bir dereceyle girdi. 14-15 yaşlarındayken anne babası boşandı. 1979 yılı sonunda konservatuardan ayrılan Bingöl, bir süre müziğe ara verdi. İzmir'in Gültepe semtindeki evine döndü. Evin geçimine katkıda bulunmak için; balık tutup ve denizden midye çıkarıp satmak, su satmak, sigara satmak, inşaatta çalışmak, fırında çalışmak gibi çeşitli işlerde çalıştı.1983 yılında İzmir'de yaşadığı dönemlerde yeniden müziğe başladı. 1984 yılında askere gitti. 18 ay boyunca Erzurum ve Kars orduevlerinde müzikle ilgili çalışarak kendisini geliştirme fırsatı buldu. 1986'da askerden döndü. Ve 1986 yılında evlendi, "Türkü Sinem"(d.1991) adında bir kızı oldu.

1987-1989 yılları arasında İzmir Fuarı'na gelen Huri Sapan, Hakkı Bulut,Belkıs Akkale, Hülya Süer, Bergen, İbrahim Tatlıses, Zekeriya Ünlü veMüslüm Eren gibi birçok sanatçıya bağlamasıyla eşlik etti. Yavuz Bingöl, İzmirli müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile birlikte Grup Umuda Ezgi'yi kurarak yedi yıl protest müzik yaptı.

95 yılında Grup Umuda Ezgi'den ayrılarak kendi müziğini yaratmak üzere çalışmaya başladı ve "Sen Türkülerini Söyle" adlı ilk albümünü hazırladı. Albüm büyük ilgi gördü. "Baharım Sensin", "Gülen Az", "Sitemdir", "Unutulur Herşey" isimli albümleri bulunan Yavuz Bingöl 1998 yılında "Cumhuriyet", 1999 yılında da "Salkım Hanım'ın Taneleri" adlı filmlerde aldığı rollerle sinemaya da adımını attı. 2008 yılında Yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Üç Maymun adlı filminde başrol oynadı.