Aslı Turanlı ile adı aşk dedikodularına karışan Sergen Yalçın'dan iddialara yanıt!

Hürriyet'te yer alan habere göre; Sergen Yalçın, önceki akşam Bebek Otel’de iki erkek arkadaşıyla buluştu. Boğaz’a karşı arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen eski futbolcu, mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Sadece arkadaşız, aşk yok"

Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Yalçın, Aslı Turanlı ile bir ilişkisinin olmadığını belirterek “Aslı’yı tanıyorum ama sadece arkadaşız. Aşk yok” yanıtını verdi. Ünlü teknik direktör, daha sonra aracına binerek oradan uzaklaştı.

Sergen Yalçın’ın, Aslı Turanlı’yla tanışabilmek için 3 ay uğraştığı ve ikilinin yaklaşık 2 aydır ilişki yaşadığı iddia edilmişti.