Haşhaşlı badem tatlısı nasıl yapılır tadıyla büyüler!

Bal badem tatlısı olarak da adlandırılan haşhaşlı badem tatlısı sofralarınıza konuk olmayı bekliyor. Bademin lezzetini ikiye katladığı bu tatlıyı siz isterseniz fındık veya cevizle de yapılabilirsiniz. Haşhaşlı badem tatlısının tadı kadar görüntüsü de muazzam. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tatlı tarifini muhakkak denemelisiniz. İşte haşhaşlı badem tatlısının yapılışı...

Haşhaşlı badem tatlısı malzemeleri:

250 gram tereyağı ya da margarin

1 adet yumurta

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı irmik

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı badem(fındık veya ceviz de olabilir)

4-5 su bardağı un(elinizde yuvarlayacağınız kıvamda olsun)

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3,5 su bardağı su

4-5 damla limon

Bulamak için:

1-1,5 su bardağı haşhaş

Üzeri için:

3 yemek kaşığı çikolata kreması( veya 2 paket kare sütlü çikolata)

1 avuç badem

Yapılışı:

Önce şerbet malzemelerini tencereye alıp 10-15 dakika kaynatın ve ılımaya bırakın. Hamur malzemelerini un ve badem en son eklenecek şekilde yoğurun. Yavaş yavaş unu ekleyip yoğurun. En son bademi ekleyip elinizle yuvarlanacak kıvama geldi mi diye kontrol edin. Zor yuvarlanıyorsa biraz daha un ekleyebilirsiniz. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın ve haşhaşa bulayın, yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Ortalarına bir çukur açın. (Oklava veya merdanenin ucuyla bastırıp açabilirsiniz.)

Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 20-25 dakika pişirin. Kenarlarından hafif çatlayacak. Fırından çıkınca 2 dakika sonra ılımış şerbeti kepçeyle üzerlerine dökün. Kalan şerbeti yemek kaşığı yardımıyla tatlıların üzerine paylaştırın, çekmesini beklemeyin ve tepsiden alın. (Bu yöntemle şerbetli tatlılar iyice yumuşayıp parçalanmaz.) Kullanacağınız çikolatayı benmari eritin ve çay kaşığıyla tatlıların üzerindeki boşluğa doldurun. En üste isteğe bağlı badem koyun servis yapın. Afiyet olsun.