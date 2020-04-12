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Şarkıcı Demet Sağıroğlu koronavirüsü yendiğini açıkladı!

Yakın zaman önce koronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu, "Ben iyileştim arkadaşlar. Darısı tüm hastaların başına" açıklamasıyla müjdeli haberi duyurdu.

Şarkıcı Demet Sağıroğlu koronavirüsü yendiğini açıkladı!
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Yaşamını Amerika'da sürdüren şarkıcı Demet Sağıroğlu, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığını kamuoyuna duyurdu. Koronavirüsten kurtulmak için bir süredir tedavi gören Sağıroğlu, hastalığı yendiğini takipçileriyle paylaştı.

"Ben iyileştim, darısı tüm hastaların başına"

Gördüğü tedaviyle koronayı yenip sağlığına kavuşan 53 yaşındaki Demet Sağıroğlu, Twitter hesabından attığı tweetle "Ben iyileştim arkadaşlar. Ateş, kanlı öksürme, titreme ve ishal haricinde tüm belirtileri yaşadım ve şimdi iyiyim. Darısı tüm hastaların, şifa bekleyenlerin başına. Destekleriniz ve mesajlarınız için ayrıca hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum" dedi.

Demet Sağıroğlu kimdir?

Türk pop müzik sanatçısı Demet Sağıroğlu, Mühendis Necmi Sağıroğlu'nun ve öğretmen Leyla Sağıroğlu'nun ilk kızları olarak Erzurum'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise eğitimini Ankara'da sürdürdükten sonra Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Ancak aynı üniversitenin şan bölümünde açılan sınavda birinci olunca Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Şan Bölümü'ne burslu olarak geçiş yaptı. Sağıroğlu daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda da eğitim aldı, 1988 yılında mezun oldu.

1994 yılının Eylül ayında aranjörlüğünü Uzay Heparı'nın, prodüktörlüğünü Şehrazat'ın yaptığı ve albüme adını da veren Kınalı Bebek albümü ile büyük başarı yakaladı. Albümde sözü ya da müziği kendisine ait olan "Arnavut Kaldırımı", "Hazan Mevsimi", "Yadigar" ve "Gönlünce Yaşa" gibi şarkılara da yer veren Demet Sağıroğlu ilk albümüyle Türk pop müziğinde kalıcı olacağının sinyalini vermiş ve parçaları Türk pop müziği'nin unutulmaz eserleri arasına girmiştir. Klipleriyle görsellik üzerine yeni bir dönem başlatmıştır. Kınalı Bebek MTV'de yayınlandı, "Arnavut Kaldırımı" ise MCM'de en iyi klipler dalında üçüncü oldu.

1996 yılının Haziran ayında Şikayetim Var adlı ikinci albümünü, 1998 Temmuz ayında Sımsıcak adlı üçüncü albümünü , 2000 yılının Eylül ayında Papatya Falları adlı dördüncü albümünü, 2004 yılının Temmuz ayında Korkum Yok adlı beşinci albümünü çıkardı. 2009 yılında Silkelen isimli maxisingle albümü piyasaya çıkaran Demet Sağıroğlu Zeki Müren İçin Bir Demet Yasemen müzikalinde Belgin Doruk'u canlandırdı. Nilgün adlı televizyon dizisinde rol aldı. Birçok kompilasyon albümüne sesiyle destek verdi. Aynı sene Atilla Özdemiroğlu ile Ağır Roman, 1999 Erkin Aslan'la Asansör, 2007 yılında Fazıl Say ile İyi Seneler Londra, 2009 yılında ise Aralık ayında vizyona giren, bestesi Melih Kibar'a, sözleri kendisine ait Adını Sen Koy filmlerinin müziklerin de yer aldı.

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