search menu
search
close

Süt turtası nasıl yapılır hem pratiik hem leziz!

Oldukça hafif ve pratik bir lezzet olan süt turtasını hala denemediyseniz çok şey kaybediyor olabilirsiniz. İşte malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda!

Süt turtası nasıl yapılır hem pratiik hem leziz!
-A A+

Süt turtası nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Yemekten sonra hafif bir tatlı arayanların tercih ettiği bu şahane lezzet tadıyla kendine hayran bıraktırıyor. Elmaelma.com olarak sizlere tüm malzeme listesi ve hazırlanışını hazırladık. Gelin parmaklarınızı yiyeceğiniz bu lezzetin nasıl hazırlandığına birlikte bakalım. İşte tarifi. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

12 adetbaklavalık yufka
1/2 su bardağıeritilmiş tereyağı
3 adetyumurta
1/2 su bardağıtoz şeker
1 tutamtuz
2 yemek kaşığıpudra şekeri
1 paketvanilin
1,5 su bardağısüt

Hazırlanışı:

Bakklavalık yufkaları tezgaha alın ve her birinin üzerine eritilmiş tereyağını fırça yardımıyla dağıtın.Kelepçeli kek kalıbının içerisine pişirme kağıdı serin.
Yağlanmış tereyağlı baklavalık yufkaları büzün ve salyangoz şeklinde yuvarlayıp kelepçeli kalıba yerleştirin.Baklavalık yufkaları önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirip, ocaktan alın.Bu sırada derin bir kasede yumurta, toz şeker, tuz ve pudra şekerini çırpın.Son olarak üzerine vanilin ve sütü de ekledikten sonra tekrar çırpın ve bu karışımıfırından çıkardığınız baklavalık yufkaların üzerine dökün.Bu karışımı tekrar fırına verin ve  15 dakika daha pişirin.Fırından çıkardığınızda ilk sıcaklık geçtikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
3 adımda pratik ev dekorasyonu! 3 adımda pratik ev dekorasyonu!
Dekorasyon
48'lik Defne makyajsız haliyle olay oldu! Takipçilerini ikiye böldü! 48'lik Defne makyajsız haliyle olay oldu! Takipçilerini ikiye böldü!
Magazin
En Güncel Galeriler
Ünlü modelin elbisesini gören dönüp tekrar baktı!
Ünlü modelin elbisesini gören dönüp tekrar baktı!
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Hamile olduğunu sanıyordu tuvalette doğurduğu şey şoke etti
Ünlü fenomen karantinada bikinisiyle şov yaptı! Beğeni yağdı!
Ünlü fenomen karantinada bikinisiyle şov yaptı! Beğeni yağdı!
İşte yaşayan en güzel Rus! Pozları sosyal medyayı salladı!
İşte yaşayan en güzel Rus! Pozları sosyal medyayı salladı!
Dünyanın en genç milyarderi oldu işte hayatı ve başarı sırları
Dünyanın en genç milyarderi oldu işte hayatı ve başarı sırları
İşte dünyanın en sıra dışı güzelleri! Herkes onları konuşuyor!
İşte dünyanın en sıra dışı güzelleri! Herkes onları konuşuyor!
Önceki Haberler
Çay saatlerinin yeni yıldızı: Patlıcanlı basma börek
Çay saatlerinin yeni yıldızı: Patlıcanlı basma börek
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi!
Koronavirüs tedbirlerine uymayan Nusret'in yaptıkları şaşkına çevirdi!
Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi!
Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcıdan müjdeli haber geldi!
Acun birleşme partısinden kareler paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu
Acun birleşme partısinden kareler paylaştı! Cemal ve Aycan damga vurdu
Hercai'nin Reyhan'ı isyan etti! İşte o paylaşımı
Hercai'nin Reyhan'ı isyan etti! İşte o paylaşımı
Mevlana ve Atatürk'e hakaret eden stand-up'çı yakalandı!
Mevlana ve Atatürk'e hakaret eden stand-up'çı yakalandı!
Eksik diş birçok soruna neden oluyor! Aman dikkat!
Eksik diş birçok soruna neden oluyor! Aman dikkat!
Doğum günü için öyle bir sürpriz yaptı ki! Selin gördüğüne inanamadı!
Doğum günü için öyle bir sürpriz yaptı ki! Selin gördüğüne inanamadı!
Yorumlar