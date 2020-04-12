Ünlü model Hailey Baldwin eşi Justin Bieber'a küvette poz verdi!

Koronavirüs sebebiyle evinden çıkmayan Justin Bieber ve Hailey Baldwin çifti, bu süreçte sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. 2018 yılında evlenen ünlü çift, evde geçirdikleri vakti yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla değerlendiriyor.

Justin küvette poz veren eşini fotoğrafladı

Hailey Baldwin, lüks malikanelerinde eşi Justin'e küvette pozlar verdi. Bieber, eşinin cesur pozlarını kendi sosyal medya hesabından yayınladı. Ünlü çiftin paylaşımlarına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

İşte Hailey Baldwin'in küvet pozları...