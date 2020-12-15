Şarkıcı Deniz Seki, son paylaşımında zayıflığıyla olay oldu!

2018'de geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası dokuz ayda 33 kilo veren şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya paylaşımlarıyla fazla kilolarından kurtulduğunu gösteren paylaşımlar yapıyor.

Filtreyi abartmışsınız

50 yaşındaki Seki'nin boydan verdiği pozuna bir takipçisi "Filtreyi abartmışsınız, bacaklar çöp kadar kalmış" şeklinde bir yorum yaptı. Deniz Seki'yi zayıflatan diyetisyen ve yaşam koçu Şeyda Coşkun, o yoruma kayıtsız kalmadı. Coşkun, o kişiye, "Bacaklar gerçekten ekstra ince, ben kefilim" sözleriyle yanıt verdi.

Detone olmakla suçlandı

Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katılan ve Ahmet Kaya'nın 'Nereden bileceksiniz' şarkısını söylerken detone olmakla eleştirilen şarkıcı eleştirilere 'bugün ölüp bayıldığınız hiçbir şarkıcı canlı canlı çıkıp 3 saat sahne yapamazken ben aslanlar gibi sahnemi gerçekleştiriyorum' diye cevap vermişti.