Tarkan'ın 'pandemi' paylaşımı sosyal medyayı salladı parçalı bulutluyum ama hala umutluyum!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında her ne kadar yer almasa da zaman zaman yaptığı paylaşımlarla hayranlarının beğenisini kazanan Tarkan'dan pandemi paylaşımı! Megstar Tarkan, bir fotoğrafını paylaşarak ''Düşse yakamızdan şu pandemi de yüzümüz bi gülse'' notunu düştü. Tarkan'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

''Düşse yakamızdan şu pandemi de yüzümüz bi gülse''

Megastar Tarkan'dan 'pandemi' paylaşımı geldi. Tarkan bir fotoğrafını paylaşarak altına, Bugün parçalı bulutluyum.Ruh halim de gel gitli.Son zamanlarda durumum bu.Eminim ki benim gibi hissedenler çoktur. Düşse yakamızdan şu pandemi de yüzümüz bi gülse. İyi haftalar dilerim'' notunu düştü. Tarkan'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Tarkan kimdir?

Tarkan Tevetoğlu (d. 17 Ekim 1972), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı.Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972'de Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin çocuğu olarak Batı Almanya'nın Renanya-Palatina eyaletinde yer alan Alzey kasabasında dünyaya geldi. Neşe Tevetoğlu, Tarkan adlı çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna bu adı verdi. Tarkan'ın müziğe olan ilgisi ise çocukluk yıllarında başladı.Toplam altı çocuğu olan aile, 1986'da Türkiye'ye döndü ve Kocaeli'nin Karamürsel ilçesine yerleşti.Tarkan, lise hayatına burada başladı ve Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde eğitim alarak Türk Sanat Müziği hakkında bilgi sahibi oldu. İlerleyen yıllarda ailesinin İstanbul'a taşınması üzerinde Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitimine devam etti ve çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı.Lise bitiminde, istediği üniversite bölümünü kazanamaması üzerine Almanya'ya gitme planları yaptığı sırada İstanbul Plak şirketinin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve bir albüm anlaşması imzaladı.