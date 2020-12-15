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Mantar yıkanır mı yıkanmaz mı diş fırçası ile temizleyin!

Lezzetiyle dillere destan önemli bir besin kaynağı olan mantar yıkanır mı yıkanmaz mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

Mantar yıkanır mı yıkanmaz mı diş fırçası ile temizleyin!
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Lezzetiyle dillere destan önemli bir besin kaynağı olan mantarın nasıl temzilenmesi gerektiği konusunda herkesin kafası karışık! Kimisi mantarın yenmeden önce yıkanması gerektiğini söylerken kimisi de yıkanmaması gerektiğini söylüyor. Peki mantar yıkanır mı yıkanmaz mı? İşte cevabı!

Mantar yıkanır mı, yıkanmaz mı?

Genellikle mantarın yıkanmaması gerektiği görüşü kabul görülür. Bu nedeni mantar su çeken bir besindir  ve yıkandığı takdirde sünger gibi içine su çekeceği için pişirildiğinde tadını da kaybedecek aromasını yitirecektir.

 Mantar nasıl temizlenmeli?

Nemli bezle silinebilir

Ülkemizde en çok kullanılan tür olan kültür mantarını yıkamadan temizlemek için nemli bir bezle hafifçe ovarak temizleyebilirsiniz

Diş fırçası ile temizlik

Mantarları temizlemek için en çok tercih edilen yöntemlerden biri de diş fırçası ile temizlemektedir.Yavaşça fırçaladığınız yüzeylerin temizlendiğini göreceksiniz.

Kabuk soyarak temizleme

Mantar temizliğinde başka bir yöntem de mantarın ince kabuklarını soymaktır. Öncelikle mantarın sap kısmına elinizi hafifçe bastırıp sağa sola sallayarak çıkarın. Ardından temiz bir bezi ıslatarak soyulan mantarı hafifçe silin.

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