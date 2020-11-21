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Şarkıcı Öykü Gürman kimdir baba itirafı olay "İnançsız birinin merhametli olacağına inanmıyorum''

Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, babasının ateist olduğunu söyleyerek "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum'' dedi.

Şarkıcı Öykü Gürman kimdir baba itirafı olay "İnançsız birinin merhametli olacağına inanmıyorum''
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Ünlü şarkıcı Öykü Gürman, geçtiğimiz gün “Aslı Safak'la İşin Aslı” programına katıldı. Samimi itiraflarıyla programa damga vuran Gürman'ın babasıyla ilgili anlattıkları ise yürek burktu. Gürman babası için, ''İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum'' dedi. 

''İNANÇSIZLIK EGOİZM VE BENCİLLİK GETİRİR'' 

Öykü Gürman, “Aslı Safak'la İşin Aslı” programına açıklamalarıyla damga vurdu. Babasının ateist olduğunu söyleyen Gürman, "İnançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine inanmıyorum. İnacsızlık egoizm ve bencillik getirir. Babam da öyleydi." dedi.

ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR? 

İkiz kardeşi Berk Gürman'la seslendirdikleri Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısı ise ünlenen Öykü Gürman 4 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Trabzonludur. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi'nde bitirdi. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun oldu. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.2015 yılında Yavuz Bingöl ile evlenmiş bir sene sonra 2016'da boşanmıştır. Şimdiye kadar dört film ve dizide yer alan Öykü Gürman, müziğini de yaptığı dizilerden Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli karakterini canlandırmaktadır. Öykü Gürman, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.

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