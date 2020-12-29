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Yer fıstığının faydaları alzheimera yakalanma riskini azaltıyor!

Yer fıstığının çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan alzheimer riskini azalttığını biliyor muydunuz? İşte yer fıstığının bilinmeyen faydaları!

Yer fıstığının faydaları alzheimera yakalanma riskini azaltıyor!
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Atıştırmalık olarak tükettiğimiz kuruyemişlerden yer fıstığı, insan sağlığı açısından oldukça yararlı bir besin. Yer fıstığı lezzetli olmasının yanında tam bir antioksidan kaynağıdır. Alzheimera yakalanma riskini en aza indirir. Yer fıstığının daha önce hiç duymadığınız faydalarını derledik!

Antioksidan kaynağıdır

İnsanlar tarafından oldukça sık bir şekilde tüketilen yer fıstığı lezzetli olmasının yanı sıra oldukça güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Yer fıstığı aynı zamanda içerisinde bol miktarda besin, mineral ve vitaminde barındırmaktadır. İçerisinde bulundurduğu bu vitamin ve mineraller sayesinde gelişmeyi ve büyümeyi de desteklemektedir. 

 14. yüzyıldan beri var! 

Bu lezzetli ve sağlıklı yemiş 14. yüzyıldan beri var. Hepimizin düşündüğünden daha eski olan bu yemişin Aztekler tarafından ortaya çıkarıldığına inanılıyor. 

Arachibutyrophobia adında bir hastalığı var! 

Arachibutyrophobia ismini daha önce duydunuz mu? Bu fıstık ezmesinin yerken damağa yapışma korkusudur. 

Alzheimer Riskini Azaltıyor 

Alzheimer, beyin dokusuna zarar vererek zihinsel becerileri kısıtlayan bir hastalıktır. İçerdiği niasin adındaki madde sayesinde yer fıstığı, yaşlılık dolayısıyla oluşan bunamaların da önüne geçiyor.

Saçları ve cildi güzelleştiriyor

Yer fıstığının saçları ve cildi güzelleştirdiğini biliyor muydunuz? İçerisinde bulundurduğu E vitamini sayesinde cildin pürüzsüz bir görünüm kazanmasını sağlar. Bunun yanı sıra saçlar içinde oldukça faydalıdır. Saçları güçlendirir, ışıltı verir. 

 

 

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