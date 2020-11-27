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Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı!

Oyuncu İbrahim Büyükak'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmıştı. Büyükak'la hafta sonu buluşan Oğulcan Engin de koronavirüse yakalandı.

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin koronavirüse yakalandı!
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Şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin de koronavirüse yakalanan ünlü isimlerden oldu. Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile aşk yaşayan Oğulcan Engin, hafta sonu İbrahim-Nurdan Büyükak çiftiyle buluşmuştu.

Oğulcan Engin testinin pozitif çıkmasının ardından bir açıklama yapmazken sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'nun ikinci kez yaptırdığı test sonucu da merak konusu oldu.

İbrahim Büyükak evde tedavi görüyor

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle dört gündür izole olan Büyükak'ın tedavisi evinde devam ediyor. Instagram hesabından durumuyla ilgili açıklama yapan İbrahim Büyükak ise "Arkadaşlar haberler maalesef doğru. Covid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür durumum iyi. Merak eden, soran herkese çok teşekkür ederim. Siz de kendinize iyi bakın. Bütün hastalarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

 

 

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