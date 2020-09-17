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Diva Bülent Ersoy, mide kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı!

Sanatçı Bülent Ersoy, önceki gün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ersoy, midesindeki ülser nedeniyle kanama geçirdiğini açıkladı.

Diva Bülent Ersoy, mide kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı!
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Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Kuaförüm Sensin yarışmasında jüri koltuğunda oturan ancak sözleşmesi bittiği için yarışmaya veda eden 68 yaşındaki Bülent Ersoy'dan korkutan haber geldi. Diva, önceki gün rahatsızlanarak apar topar hastaneye götürüldü. Mide kanaması geçiren Ersoy, sosyal medya hesabından açıklama yaparak sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

"Endişe edilecek bir durumum yok"

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Bülent Ersoy, "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. S¸ükürler olsun, sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

 

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