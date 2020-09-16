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Mini madlen kek nasıl yapılır lokmalık enfes bir lezzet!

Mini madlen kekler çayın kahvenin yanında keyifle tüketeceğiniz lokmalık bir lezzet. Nefis mini madlen kek tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz...

Mini madlen kek nasıl yapılır lokmalık enfes bir lezzet!
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Fransa'nın dünya mutfağına kazandırdığı bir tatlı tarifiyle daha karşınızdayız. Deniz kabukları kalıbında pişen madlen kek, görüntüsüyle de iştah kabartıyor. Kek sevmeyenleri bile kendine hayran edecek bu hafif lezzet, her gün mutfaklarınızda yerini alacak. Sizi daha fazla bekletmeden madlen kek tarifini paylaşıyoruz. Haydi gelin nefis mini madlen kek tarifine bir göz atalım!

Malzemeler:

3 adet yumurta(orta boy)
3/4 su bardağı şeker(120 g)
1 adet limon rendesi
1/4 adet limonun suyu
1 su bardağı un(120-130 g)
1,5 çay kaşığı kabartma tozu
90 gram tereyağı(5-6 yemek kaşığı)
1 tatlı kaşığı pudra şekeri(arzuya göre)

Yapılışı:

İlk olarak tereyağını bir sos tavasına alarak eritin, tamamen eriyince ocaktan alıp soğuması için kenara alın. Yumurta ve şekeri mikserle 5 dakika kadar çırpın, şekerin iyice eridiğine emin olun. Limon rendesini ekleyip karıştırın. Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma ekleyin ve düşük ayarda tekrar karıştırın. Limon suyunu ekleyin. Oda sıcaklığında soğumuş olan tereyağını azar azar ekleyerek spatulayla karışıma yedirin.

Tüm malzemelerin birleştiğine emin olduktan sonra buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Madlen kalıbınızın boyutuna göre tamamını doldurmayacak şekilde kaşıkla harçtan ekleyin. 17,5x30 cm'lik kalıp kullandığımız bu tarifte, her kalıptan toplam 20 adet mini madlen kek elde edilimektedir. Bir madlen kek için yarım tatlı kaşığı harç koyabilirsiniz. Tüm kalıbı doldurduktan sonra 180 derecede ısıtmış olduğunuz fırında fansız ayarda ve alttan ikinci rafta 8-9 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra soğuyana dek dinlendirin. Ardından dikkatlice kalıptan çıkarıp arzuya göre pudra şekeri serperek servis edin. Afiyet olsun!

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