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İrmik köftesi nasıl yapılır şahane bir tat!

İrmiğin en çıtır ve en lezzetli halini bizlere sunan irmik köftesi, karşı koyulmaz bir yemek. Peki irmik köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tarifi!

İrmik köftesi nasıl yapılır şahane bir tat!
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Eğer siz de sevdikleriniz için farklı bir köfte tarifi yapmak istiyorsanız irmik köftesini mutlaka denemenizi öneriyoruz.  İrmiğin en çıtır halini tatmak istiyorsanız, evde bulunan kolay malzemeler ile irmik köftesi yapabilirsiniz. Yanına hazırlayacağınız domates sosuyla birlikte bu lezzete karşı koyamayacaksınız. Gelin şimdi irmik köftesi nasıl yapılır birlikte göz atalım...

İrmik köftesi malzemeleri:

500 gram irmik
125 gram margarin
3/4 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

İç harcı için:

1/2 adet soğan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
100 gram kıyma
1 çay kaşığı kimyon
1/2 su bardağı kuş üzümü(sıcak suda bekletilmiş)
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber

Acı sos için:

2 adet rendelenmiş domates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı acı paprika sos
1 tatlı kaşığı karabiber

Son olarak:

3 su bardağı kızartma yağı

Nasıl yapılır?

İrmikli Dış Harcın Hazırlanışı: Margarini eritin ve soğutun. İrmik, tuz ve karabiberi bir kaba alın. Su ve margarini ekleyin. Malzemeler karışana kadar yoğurun. Yoğun ve sert bir hamur oluşturun.

İç Harcın Hazırlanışı: Tavayı ısıtın. Isınan tavaya zeytinyağını ilave edin ve küp küp doğranmış soğanları soteleyin. Sotelenen soğanlara, kıyma, karabiber ve diğer baharatları ilave edin. Sıcak suda beklettiğiniz kuş üzümlerinin suyunu süzün ve karışıma ilave edin. İyice pişen karışımı soğumaya bırakın.

Köftelerin Hazırlanışı: Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde bir parça alın ve parmaklarınızın ucunu hafif suyla ıslatarak oyun. Harçtan bir parça ekleyin ve uzun mekik şeklini verin. Şekil verdiğiniz irmik köftelerini buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirin. Dinlenen irmik köftelerini kızgın yağda kızartın.

Acı Sosun Hazırlanışı: Domatesleri rendeleyin. Zeytinyağı, domates rendesi ve biber salçasını tavada ısıtın ve paprika sosu ekleyin. Karabiberle aromalanan sosunuzu hafifçe çektirin ve işte hazır! Afiyetler olsun.

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