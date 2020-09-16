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Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı!

Geçtiğimiz günlerde "Kocamla vakit geçirmek istemiyorum" diyerek paylaşım yapan fenomen gelin Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz ile sürpriz bir şekilde boşandı.

Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı!
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Bir dönemin reyting rekorları kıran evlilik programları ile ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan ani bir kararla boşandı.

RTÜK tarafından yasaklanan evlilik programlarında eş arayan Hanife Gürdal, kısa sürede adını herkese duyurmayı başarmıştı. Programların yasaklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Hanife, daha sonra sürpriz bir karara imza atarak Kemal Ayvaz ile hayatını birleştirmişti.

Birbirleriyle olan fotoğrafları sildiler

Evlilikleri dolu dizgin devam eden ikilinin mutlulukları kısa sürdü. 9 ay süren evliliklerini noktalayan Hanife ve eşi, sosyal medyadan birbirlerine ait fotoğrafları da sildi.

"Ağır gelen sorumluluklarım sebebiyle evliliği bitirdik"

Fenomen gelin adayı boşanma kararıyla ilgili ilk kez konuşarak konuya açıklık getirdi. Gürdal sosyal medya paylaşımında, “Ağır gelen sorumluluklarım sebebiyle evliliğimizi bitirmiş bulunmaktayız. Lütfen eleştirilerinizi yaparken sağduyulu olmanızı rica edeceğim. Kendisine mutluluklar dilerim.” notunu ekledi.

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