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Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor bomba iddia!

2019 yılında muhteşem bir düğünle evlenen fenomen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı iddia edildi.

Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra boşanıyor bomba iddia!
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2019 yılında muhteşem bir düğünle evlenen fenomen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı iddia edildi.

2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın boşanacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Instagram'da 2. Sayfa'nın haberine göre, daha önce adı ihanet dedikodusuna karışan Çıra ile Selin Ciğerci'nin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Çiftin cuma günü Beykoz Adliyesi'ne giderek boşanacağı da konuşulanlar arasında. Ayrılık haberiyle gündeme bomba gibi düşen çift henüz bir açıklama yapmadı.

 GÖKHAN ÇIRA'NIN ADI YASAK AŞK İDDİASINA KARIŞMIŞTI

Geçtiğimiz sene Gökhan Çıra'nın evliyken eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta ilişkiyi öğrenen Ciğerci'nin Emirbayer'in yüzüne kezzap atarak şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Ancak Melisa Emirbayer ile video çeken Selin Ciğerci, tüm iddiaları yalanlamıştı.

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