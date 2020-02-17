Selin Ciğerci kimdir son hali nasıl saçlarını siyaha boyattı!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Selin Ciğerci yeni imajıyla görenleri mest etti. Sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Ciğerci, siyah peruklu haliyle takipçileri tarafından çok beğenildi. Paylaşımına adeta beğeni yağdı.

Yeni imajıyla takipçilerini mest etti

Selin Ciğerci son Instagram fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Sarı saçlarını taktığı siyah peruğuyla kapatan ve yepyeni bir imajla sevenlerinin karşısına çıkan Ciğerci paylaşımına "Ne olur kimseye benzetmeden yorum yapınız" notunu düştü. Ciğerci'nin bu paylaşımının ardından saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü fenomenin yeni imajı çok beğenildi.

Selin Ciğerci kimdir?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ’lik yaparak hayatını sürdürmektedir.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı aldı.

İşte Ciğerci'nin yeni imajı...