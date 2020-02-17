search menu
search
close

Selin Ciğerci kimdir son hali nasıl saçlarını siyaha boyattı!

Sosyal medya fenomeni ve Dj Selin Ciğerci siyah peruğuyla takipçilerini mest etti. Ciğerci'nin yeni imajı takipçileri tarafından çok beğenildi.

Selin Ciğerci kimdir son hali nasıl saçlarını siyaha boyattı!
-A A+

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Selin Ciğerci yeni imajıyla görenleri mest etti. Sarı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Ciğerci, siyah peruklu haliyle takipçileri tarafından çok beğenildi. Paylaşımına adeta beğeni yağdı.

Yeni imajıyla takipçilerini mest etti 

Selin Ciğerci son Instagram fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Sarı saçlarını taktığı siyah peruğuyla kapatan ve yepyeni bir imajla sevenlerinin karşısına çıkan Ciğerci paylaşımına "Ne olur kimseye benzetmeden yorum yapınız" notunu düştü. Ciğerci'nin bu paylaşımının ardından saniyeler içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi. Ünlü fenomenin yeni imajı çok beğenildi. 

Selin Ciğerci kimdir?

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti. 3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirten Selin Ciğerci, DJ’lik yaparak hayatını sürdürmektedir.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı. Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti. Son olarak Gökhan Çıra ile birlikte olan Selin Ciğerci evlilik arefesindeyken ayrılık kararı aldı.

İşte Ciğerci'nin yeni imajı... 

Selin Ciğerci kimdir son hali nasıl saçlarını siyaha boyattı! Selin Ciğerci kimdir son hali nasıl saçlarını siyaha boyattı!

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kanserli hücreleri yok ediyor! Kanserli hücreleri yok ediyor!
Organik
Cesur mayosuyla otel odasındaki pozu olay oldu! Cesur mayosuyla otel odasındaki pozu olay oldu!
Magazin
En Güncel Galeriler
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını böyle aldattı!
Skandal görüntü! Ünlü model canlı yayında kocasını böyle aldattı!
Bu işe giren yaşadı! Hem gezecek hem de 185 lira maaş alacak!
Bu işe giren yaşadı! Hem gezecek hem de 185 lira maaş alacak!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
ABD'li şarkıcı Lizzo'nun çıplak banyo pozu sosyal medyayı karıştırdı!
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Oktar'ın tacizine uğrayan kızın ifadeleri kan dondurdu: 13 yaşında...
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Deniz Akkaya’ya şok sözler: ‘Müşteri bekleyen eskort…’!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Estetikle gündeme gelen Meryem'in eski hali şoke etti!
Önceki Haberler
Jennifer yine yaptı yapacağını! Paylaşımı beğeni butonunu çökertti!
Jennifer yine yaptı yapacağını! Paylaşımı beğeni butonunu çökertti!
Survivor'da ilk kavga! Birbirlerine girdiler!
Survivor'da ilk kavga! Birbirlerine girdiler!
Ülke yasa boğuldu! Ünlü sunucu evinde ölü bulundu! İşte kahreden detay
Ülke yasa boğuldu! Ünlü sunucu evinde ölü bulundu! İşte kahreden detay
Sila'dan hamilelik açıklaması!
Sila'dan hamilelik açıklaması!
Sadece 3 malzeme ile saçlarınızı uzatmaya ne dersiniz?
Sadece 3 malzeme ile saçlarınızı uzatmaya ne dersiniz?
Yılmaz, eski eşi Belçim Bilgin'e yazdığı şiiri yayınladı!
Yılmaz, eski eşi Belçim Bilgin'e yazdığı şiiri yayınladı!
Kahvaltılarınızda yer açın: Girit ezme tarifi
Kahvaltılarınızda yer açın: Girit ezme tarifi
Unutulmayacak bir cinsel deneyim için 6 tüyo!
Unutulmayacak bir cinsel deneyim için 6 tüyo!
Yorumlar