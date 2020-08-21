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Selin Ciğerci'nin 4.1 milyon TL'lik takıları sosyal medyada gündem oldu!

Fenomen Selin Ciğerci, bikinisinin üzerine 4 milyon 100 bin TL değerinde takı taktı. Takıları olay olan Ciğerci "Hamd olsun çalışıyorum, alıyorum" diye konuştu.

Selin Ciğerci'nin 4.1 milyon TL'lik takıları sosyal medyada gündem oldu!
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Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Selin Ciğerci, Bodrum'daki tatilinden anları takipçileriyle paylaştı. Selin Ciğerci'nin paylaşımındaki milyon değerindeki takılar ise dikkat çekti. 

Üzerinde milyonlar taşıyor

Yaz sezonuyla birlikte Bodrum'daki evine giden Selin Ciğerci, tatil pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Instagram hesabından her anını paylşan Ciğerci, dün arkadaşlarıyla tekne turuna çıktı. Şıklığından her daim ödün vermeyen fenomen, bikinisinin üzerine 4 milyon 100 bin TL'lik takı taktı.

Yeni aldığı pırlantalarıyla paylaşım yapan Ciğerci'nn 20 karat yüzüğü 2 milyon 800 bin TL, 12 karat olan kolyesi ise 1 milyon 300 bin TL değerinde.

"Hamd olsun, çalışıyorum, alıyorum"

Takılarıyla kısa sürede gündem olan Selin Ciğerci, "Hamd olsun çalışıyorum, kazanıyorum, alıyorum. Şimdi içinizde sallayanlar olacak hikayelerime baksınlar her gün en çok satanlar arasındayım. Yardımlarımı da yapıyorum çok şükürler olsun" dedi.

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