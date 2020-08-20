Kabak çiçeği dolması nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Bu akşam sevdikleriniz için farklı bir lezzet tercih etmek istiyorsanız çiçek dolması bunun için en iyi alternatif olacak. Çiçek dolmasıyla konuklarınız için de parmaklarını yedirecek kadar lezzetli tabak sunabilirsiniz. Yazın vazgeçilmez tadı dolmayı bir de bu tarifle deneyin. Peki kabak çiçeği dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte püf noktalarıyla çiçek dolması tarifi...

Çiçek dolması malzemeleri:

25-30 adet kabak çiçeği

2 çay bardağı pirinç

1 adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 adet domates

1 tatlı kaşığı nane

Karabiber

Tuz

1 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım demet dereotu

Yarım kırmızı biber

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı kuş üzümü

2 adet kesme şeker

3+1 çay bardağı su

Yapılış aşaması:

Kabak çiçeklerini bol su ile yıkayın. İçindeki sarı kısımları, çiçekleri yırtmamaya özen göstererek koparın. Sonra bitkinin sapları koparın. Soğuk suya koyup bekletin.

Soğanı ince ince kıyın, fıstık, şeker ve ince ince doğradığınız kırmızı biberi zeytinyağı ile kavurun. Pirinçleri ve üzümü ilave ederek karıştırın. Biraz kavurduktan sonra nane ile domates rendesi ilave ederek tekrar karıştırmaya devam edin. Suyunu koyup pişirin. Altını kapattığınız tencereye ince doğranmış dereotu, karabiber, tuz, yenibahar ve tarçını ilave edin. Demlenmeye bırakın.

Demlendikten sonra hazırladığınız harcı kabak çiçeklerinin içine doldurarak tencereye dizin. Dizilen dolmaların üzerine bir-iki kaşık zeytinyağı ve tuz gezdirerek bir çay bardağı su ilave edin. Kısık ateşte 20 dakika pişirin.