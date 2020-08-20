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Cinselliği ateşleyen öpüşme teknikleri neler dilinizi de kullanın!

Cinsel hayatınıza renk kazandırmak ve kusursuz kılmak için mükemmel öpüşmeye ihtiyacınız var! Yumuşak dudaklarla küçük dokunuşlar yapın! İşte iyi öpüşme yolları

Cinselliği ateşleyen öpüşme teknikleri neler dilinizi de kullanın!
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Partnerinizle aranızdaki tutkuyu alevlendirmenin en iyi yolu mükemmel bir öpücükten geçiyor! Partnerinizle aranızdaki sevgiyi hissetmek ve ne kadar istekli olduğunuzu ifade etmek için bir an önce öpüşmenizi geliştirmeniz gerekiyor! Ancak bu noktada iyi öpüşmek için ne yapılmalı sorusunu kendinize soruyorsanız öpüşmenizi can alıcı hale getirmek ve mükemmel öpüşmek için yapmanız gerekenleri açıklıyoruz!

DİLİNİZİ KULLANIN!

Her ne kadar bu öpüşme yöntemi kişiden kişiye göre değişse de öpüşmedeki tutkunuz arttıkça dilinizide öpüşmeye dahil edebilirsiniz. 

ZAMANLAMAYI İYİ DEĞERLENDİRİN!

Özellikle ilk öpücükle zamanlamayı iyi bir şekilde ayarlamak oldukça önemlidir. İşte bu yüzden cinsel hazzın devamını tam anlamıyla yakalayabilmek için o ilk öpücüğün zamanlamasını iyi bir şekilde ayarlamak gerekmektedir. Karşı tarafında hazır olduğunu anlayabilmek için ufak öpücüklerle beden dilini ölçebilirsiniz!

ANI YAŞAYIN!

Öpüşmek karşılıklı olarak tek bir bedende olabilmektedir. İşte bu yüzden öpüşürken aklınızı başka şeylerin kurcalamasına izin vermeyin. Partnerinizle öpüşürken sadece ona odaklanın.

YARAMAZLIK YAPIN!

Her ne kadar ufak bir riski olsa da bazen erkekler hiç beklemediği bir anda yönlendirilmek isterler. İşte bu doğrultuda hedefi şaşırtmak oldukça önemlidir. Partnerinizin hiç beklemediği bir anda öpmek romantizm seviyesini yükseltecektir. 

UFAK DOKUNUŞLARDA BULUNUN

Öpüşürken kendinizi sıkmayın. Özellikler ellerin ne yapılacağı bilinemeyen bu durumlarda partnerinizin zayıf anından yararlanarak bir yanda öpüşürken bir yandan da aklını başından almak için ellerinizi boynunuzda ve vücudunuzda gezdirerek hazzı arttırabilirsiniz.

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