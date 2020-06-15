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Vücut peelingi nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!

Pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmayı kim istemez ki ? İşte hem pratik hem ekonomik vücut peelingi yapmanın püf noktaları!

Vücut peelingi nasıl yapılır hem pratik hem ekonomik!
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Medikal Estetik  Hekimi Dr. Meltem  Ayran evde kolayca hazırlanabilecek ve ekonomik olan Hindistancevizi yağı peelingini sizler için anlatıyor. Pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmayı kim istemez ki ? Sağlıklı bir cilde giden yolda ona uygulanacak doğru bakımdan geçiyor.Vücuda uygulanan peeling ölü hücrelerden arınmaya,vücudun nem dengesini korumaya ve derinin yenilenmesine ayrıca tazelenmesine yardımcı olur.Bu nedenle vücut bakımı için peeling mutlaka yapılması gereken bir uygulamadır.

Vücut bakımınızı ihmal ettiyseniz üzülmeyin

Vücut bakımınızı ihmal ettiyseniz üzülmeyin ! Çünkü evde hazırlayabileceğiniz doğal peelingler de var.Bunlardan en etkilisi ise Hindistancevizi yağı ile hazırlanan vücut peelingidir.Yalnız bu peelingi hazırlarken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta Hindistancevizi yağının Soğukpress(raw cold pressed) ve organik olmasıdır. Evde hazırlayabileceğiniz bu peeling size hem kolaylık sağlayacak hemde oldukça ucuza gelecek. Hindistanceviziyağı peeling haftalık ya da aylık bakım rutininize ekleyebileceğimiz vücut peelingidir.

Malzemeler;

⁃ 1/4 bardak Hindistanceviziyağı
⁃ 1/2 bardak esmer şeker
⁃ 1 limon ya da birkaç damla organik limon yağı

Hazırlanışı;

Tüm malzemeyi bir kabın içerisinde hepsini karıştırıyoruz, eğer peelinginizin kıvamı biraz daha sulu olsun isterseniz limon suyunu ona göre ayarlayabilirsiniz.

Uygulanışı;

Peelingi vücudumuzda dairesel hareketler çizerek ve hafif baskı yaparak uyguluyoruz, unutmayalım her türlü masaj hareketi el ve ayaklarımızdan kalbe doğru olmalıdır. Kendimize bakım yaparken kullandığımız malzemelerin doğal olması çok önemli, çünkü cildimize uyguladığımız her şey edilir ve systemic dolaşıma katılır. Eğer içinde toksik materyaller varsa depolanıp, organ fonksiyonlarını bozarak yaşlanmamızı da hızlandırmış olur. Bu anti-aging bakımı hem cildimizi yeniler hem de üzerimizde harika bir koku bırakır. Ruhumuzun mabedi, bedenimize iyi bakalım.  

 

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