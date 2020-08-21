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Ünlü oyuncu Ozan Güven evinde kaza geçirip hastanelik oldu!

Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen Ozan Güven evinde kaza geçirdi. Sabaha karşı düşerek kafası yarılan Güven'e kaldırıldığı hastanede 6 dikiş atıldı.

Ünlü oyuncu Ozan Güven evinde kaza geçirip hastanelik oldu!
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Oyuncu Ozan Güven, sosyal medya uzmanı sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı haberlerinin ardından zor günler geçiriyor. Hapsi istenen oyuncu, önceki gün evinde talihsiz bir kaza geçirdi.

Kafasına 6 dikiş atıldı

Ünlü oyuncu dün sabah Ulus'taki özel bir hastanenin acil servisine giriş yaptı. Güven, sabaha karşı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde düştü ve kafası yarıldı. Oyuncunun düşme sonucu kafasında açılan yarasına ise 6 dikiş atıldı. Güven, tedavi bitiminde hastaneyi yine acil kapısından terk etti.

Başrolünde olduğu diziden atıldı

Ozan Güven, yaşadığı olaylardan sonra rol aldığı "Babil" dizisinin kadrosundan da ayrılmıştı. Güven'in yerine geçecek ismin Onur Saylak olduğu açıklandı.

Kaynak: Hürriyet

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