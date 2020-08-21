Yusuf Güney maske takmayan kadını gözaltına alan polislerin görevden alınmasına sert çıktı

Dün Kadıköy'de bir genç kadın, maskesini uygun takmadığı gerekçesiyle iki polis tarafından gözaltına alınmak istendi. Görüntülerin sosyal medyada viral olup hızla yayılmasının ardından valilik polis memurlarının görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Kısa sürede gündem olan konu hakkında video yayınlayan şarkıcı Yusuf Güney ise polislerin arkasında olduğunu belirtti.

"Polisimizin sonuna kadar yanındayım"

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan ünlü şarkıcı, 'Ülkemin kolluk kuvvetlerine, şanlı Türk polisine hakaret eden, tekme atan ve ağzına geleni sayıp günün sonunda da 'Ben kadınım, bana dokunamazsın. Sen kimsin?' diye hitap eden üslup yoksunlarını şiddetle kınıyorum. Polisimizin de sonuna kadar yanındayım. Ne zaman canınız yandığında polis diye bağırıp medet umuyorsanız lütfen biraz saygınız olsun. Yeter bu nedir böyle? Yeni neslin gençliği hep böyle. Polisin bir hatası varsa gider savcılığa şikayet edersin. dokunulmazlığı dahi olsun kim olursa üzerinde üniforması olan kolluk kuvvetlerine tekme atamaz" ifadelerini kullandı.