Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı!

Serdar Ortaç ve Chloe Laughnan kısa bir süre önce evliliklerini bitirme kararı almışlardı. Bu kararın ardından Serdar Ortaç, Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. Ortaç'ın eski eşi Laughnan'ın ise iş insanı Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladığı öğrenildi.

Yalnızlığı 6 ay sürdü

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'nın haberine göre: Chloe Loughnan ve Kaan Kalyon, İstanbul Emirgan'daki bir mekanda yakın arkadaşlarının aracılığıyla tanıştırıldı. İlk günden yakınlaşan ikili, gecenin ilerleyen saatlerinde sarmaş dolaş dans etti. Yeni bir ilişkiye başlayan Loughnan ve Kalyon dün akşam yine aynı mekana gitti.

Serdar'da yeni aşka yelken açtı

Bunun yanı sıra Loughnan ile boşanan Serdar Ortaç'ın da yalnızlığı 6 ay sürdü. Ortaç, bir süre önce meslektaşı Seçil Gür ile aşk yaşamaya başladı. İlişkisinden bahseden Ortaç, "Yeni bir parça için bir araya geldik ama aramızdaki enerji çok yüksekti. Bu da ikimiz için aşka dönüştü şu an çok mutluyuz" dedi.