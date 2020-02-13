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Geçmeyen ağız kokusu neden olur dil kanseri habericisi olabilir!

Geçmeyen bir ağız kokunuz varsa aman dikkat! Uzmanlar dil kanseri olabileceği konusunda uyarıyor. işte tüm merak edilenler!

Geçmeyen ağız kokusu neden olur dil kanseri habericisi olabilir!
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Ağız kokusu toplum içerisinde oldukça rahatsız edici bir durumdur. Kişinin kendisini de rahatsız eden bu hastalık ciddiye alınması gereken bir konudur. Ağız kokusu her zaman sanıldığı kadar masum bir durum değildir. Uzmanların bu konuda ciddi uyarıları var. Her şeyi yapıyor fakat bir türlü ağız kokunuzu geçiremiyorsanız aman dikkat! Bu durum çok ciddi bir hastalığın habericisi olabilir. Peki geçmeyen ağız kokusu neden olur? Bu sorunun yanıtını, Burun Boğaz ve Başboyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Akdağ'dan öğrendik. İşte tüm merak edilenler!

Dil kanseri gözden kaçan bir hastalıktır 

Uzman Dr. Mehmet Akdağ, dil kanserinin hem halk arasında hem de bilimsel arenada çok fazla bilinmediğini ve gözden kaçırılan bir hastalık olduğunu söyledi.Ağız içerisindeki her yaranın dil ve ya boğaz kanseriyle alakalı olmayacağının altını çizen uzman doktor, bu yaraların birçok nedeninin olabileceğini hatırlattı.Sadece bu durumun gözden kaçırılmaması gereken bir durum olduğunu belirtti. Uzmanlar, agız içinde 15 günden uzun süren yaralarda mutlaka, kulak burun boğaz doktorunun muayenesi gerekiyor, ağız veya dil kanserini ayırt etmek açısından diyor. 

Dil kanserinin habercisi olabilir 

İletişim kurarken en önemli sorun olarak ortaya çıkan ağız kokusu aslında sanıldığı kadar masum değil. Ağız içerisinde çıkan ve bir türlü geçmeyen yaraların neden olduğu ağız kokusu, dil kanserinin habercisi olabilir. Uzmanlar sigaranın da dil kanserine neden olabileceğini hatta bu riski arttırdığını belirterek, erken tanının hayati önem taşıdığını dile getirdi. 

Ağız içerisinde çıkan yaralar ağrılı ya da ağrısız olabilir. Ama burada ağrısız yaralar daha çok önem taşıyor. Ağız kokusu dil kanserinin geç dönem belirtisi arasında yer alıyor. Dil kökü ve dil tabanı ile ilgili ilerlemiş ülserel lezyonlarda eğer çürüme ki yara alanlarında derinleşme krater gibi alan oluşur orada yemek artığı ile birlikte çürüme oluşuyor. Çürüme ve bakteriler ile birlikte kişi konuşurken veya soluk alırken ağız kokusu oluşuyor. Bu ağız kokusu da rutinin dışında bazen beklenmeyen dil kanserlerinin belirtisi olabiliyor."

Sigara herzaman ki gibi büyük bir faktör

Birçok gırtlak ve boğaz kanserinin nedeni olduğu gibi dil kanserinin de en önemli nedenleri arasında sigara yer almaktadır. Sigara dışında önemli nedenlerden biri de diş ve ağız hijyeninin olmamasından kaynaklanmaktadır. Diş bakımı, ağız bakımı, diş fırçalama yapılamayan bireylerde hem enfeksiyon hem de tümöral gelişim söz konusudur. Muayeneden sonra eğer dil tümöründen şüpheleniliyorsa mutlaka oradan bir biyopsi alınmalıdır. Uygulanan biyopsi sonucunda  eğer kanser çıkarsa yaranın lokasyonuna bağlı olarak operasyon gerçekleştiriliyor.   Hastalıkta erken tanı çok önemli.Erken dönemde tanı konulursa küçük tedavilerle hastaların sorunu çözülüyor. 

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