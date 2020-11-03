Sabah seksi hakkında bilinmeyenler şaşırtıyor kilo vermeyi sağlıyor!

Her ne kadar sabahın erken saatlerinde cinsel ilişkiye girmek kadınların erkeklere oranda daha zor orgazm olmasına neden olsa da sabah seks yapmak kilo verdiriyor! Evet yanlış görmüyorsunuz, yapılan araştıramalara göre sabah yapılan seks erken saatlere spora gidenlerde yakılan kaloriyle eş değerde olduğu ortaya çıktı! Sadece bu da değil! İşte sabah cinsel ilişkiye girmek hakkında bilinmeyenler!

Daha kolay orgazm olabilirsiniz

Kadınlar erkeklere oranla sabahları orgazm olmada zorluk çekmesiyle bilinir. Ancak kadınların orgazm olabilmeleri için rahatlamaya ihtiyaç duyarlar. Kadınların sabah partnerleriyle ilişkiye girmek istememelerinin en büyük nedenlerinden biri de kötü görünüyorum düşüncesidir. Partneriniz sizi çekici geldi kadar aynı şekilde sizde ona öyle görünüyorsunuz. Uyku sersemiyken yapılan seks orgazma daha kolay ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Biraz rahatlama ile güne daha pozitif başalayabilirsiniz!

Gün içinde zinde kalmaya yardımcı

Çiftler arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olan sabah seksi aynnı zamanda ilişkinizdeki stres ve sorunlar ile baş etmenize yardımcı olmaktadır. Gününüzü zinde geçirmeye yardımcı olan sabah seksi gün içerisinde pozitif olmanıza yardımcı olacaktır.

Sabah cinsel ilişkiye girmek kilo verdiriyor!

Uzmanların açıklamalarına göre sabah erken saatlerde cinsel ilişkiye girmek sabah sporu yerine geçiyor ve kilo verdiriyor! Sabahın erken saatlerinde spor yapmak bazıları için alışkanlık halinde aktiviteye dönüşürken bazıları için oldukça zor gelmektedir. İşte bu noktada sabah egzersizi yerine geçen sabahın erken saatlerinde cinsel ilişkiye girmek fazla kilolarınızdan kurtulamayada yardımcı olmakla berber partnerinizle keyifli vakit geçirmiş olursunuz.