search menu
search
close

Sabah seksi hakkında bilinmeyenler şaşırtıyor kilo vermeyi sağlıyor!

Sabahın erken saatlerinde partnerinizle cinsel ilişkiye girerek kilo verebileceğinizi biliyor muydunuz? İşte sabah seksi hakkında bilinmeyenler!

Sabah seksi hakkında bilinmeyenler şaşırtıyor kilo vermeyi sağlıyor!
-A A+

Her ne kadar sabahın erken saatlerinde cinsel ilişkiye girmek kadınların erkeklere oranda daha zor orgazm olmasına neden olsa da sabah seks yapmak kilo verdiriyor! Evet yanlış görmüyorsunuz, yapılan araştıramalara göre sabah yapılan seks erken saatlere spora gidenlerde yakılan kaloriyle eş değerde olduğu ortaya çıktı! Sadece bu da değil! İşte sabah cinsel ilişkiye girmek hakkında bilinmeyenler!

Daha kolay orgazm olabilirsiniz

Kadınlar erkeklere oranla sabahları orgazm olmada zorluk çekmesiyle bilinir. Ancak kadınların orgazm olabilmeleri için rahatlamaya ihtiyaç duyarlar. Kadınların sabah partnerleriyle ilişkiye girmek istememelerinin en büyük nedenlerinden biri de kötü görünüyorum düşüncesidir. Partneriniz sizi çekici geldi kadar aynı şekilde sizde ona öyle görünüyorsunuz. Uyku sersemiyken yapılan seks orgazma daha kolay ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Biraz rahatlama ile güne daha pozitif başalayabilirsiniz!

Gün içinde zinde kalmaya yardımcı

Çiftler arasındaki bağı güçlendirmeye yardımcı olan sabah seksi aynnı zamanda ilişkinizdeki stres ve sorunlar ile baş etmenize yardımcı olmaktadır. Gününüzü zinde geçirmeye yardımcı olan sabah seksi gün içerisinde pozitif olmanıza yardımcı olacaktır. 

Sabah cinsel ilişkiye girmek kilo verdiriyor!

Uzmanların açıklamalarına göre sabah erken saatlerde cinsel ilişkiye girmek sabah sporu yerine geçiyor ve kilo verdiriyor! Sabahın erken saatlerinde spor yapmak bazıları için alışkanlık halinde aktiviteye dönüşürken bazıları için oldukça zor gelmektedir. İşte bu noktada sabah egzersizi yerine geçen sabahın erken saatlerinde cinsel ilişkiye girmek fazla kilolarınızdan kurtulamayada yardımcı olmakla berber partnerinizle keyifli vakit geçirmiş olursunuz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüse yenik düştü! Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüse yenik düştü!
Magazin
Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince... Saçlarını boyatan Murat Övüç, takipçileri tepki gösterince...
Magazin
En Güncel Galeriler
Kuran'dan ayet paylaşan dünyaca ünlü yazardan alkış toplayan hareket!
Kuran'dan ayet paylaşan dünyaca ünlü yazardan alkış toplayan hareket!
Demet Akalın'ın boynunu görenler şoke oldu! Herkesi uyardı
Demet Akalın'ın boynunu görenler şoke oldu! Herkesi uyardı
Ebru'dan Cadılar Bayramı partisine giden Şeyma'ya küfürlü tepki!
Ebru'dan Cadılar Bayramı partisine giden Şeyma'ya küfürlü tepki!
Ünlü modelden skandal koronovirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün!
Ünlü modelden skandal koronovirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Son hali efsane! Başına öyle bir şey geldi ki tam 101 kilo verdi!
Koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan haber var!
Koronavirüse yakalanan ünlü sunucu İkbal Gürpınar'dan haber var!
Önceki Haberler
99 depreminde ailesini yitiren oyuncunun Elif paylaşımı yürek yaktı!
99 depreminde ailesini yitiren oyuncunun Elif paylaşımı yürek yaktı!
Bu çay tüm hastalıklara meydan okuyor!
Bu çay tüm hastalıklara meydan okuyor!
Çocukluğumuzun tadı: Üzümlü kek
Çocukluğumuzun tadı: Üzümlü kek
Tadına doyum olmaz: Ekşili köfte çorbası
Tadına doyum olmaz: Ekşili köfte çorbası
Şiddetli bacak ağrısı bu hastalığın habercisi!
Şiddetli bacak ağrısı bu hastalığın habercisi!
Ayda'nın hayatta olduğunu öğrenen spiker hıçkırıklara boğuldu!
Ayda'nın hayatta olduğunu öğrenen spiker hıçkırıklara boğuldu!
Can Yaman'ın panik anları! Esmer güzelle sabaha kadar eğlendi!
Can Yaman'ın panik anları! Esmer güzelle sabaha kadar eğlendi!
Dilinizdeki lekeler için 3 doğal yöntem!
Dilinizdeki lekeler için 3 doğal yöntem!
Yorumlar