Kahvaltılık cevizli ezme nasıl yapılır enfes bir tat!

Kahvaltılık acılı ezme nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler?Pişirmeden çok kısa sürede, sadece tüm malzemeleri karıştırarak elde edebileceğiniz bu enfes kahvaltılık sos tarifine hayran kalacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda.

Malzemeler:

5 yemek kaşığıbiber salçası

1 yemek kaşığıacı biber salçası

3 yemek kaşığıdomates salçası

1 tatlı kaşığıtoz kırmızı biber

1,5 çay kaşığıacı pul biber

1/2 çay bardağılor peyniri(ya da az tuzlu beyaz peynir)

1 su bardağıceviz içi

1 çay kaşığıkarabiber

1/2 çay bardağızeytinyağı

1 çay kaşığıkekik

Hazırlanışı:

Cevizleri rondodan geçirin. Ardından bir kabın içerisine aktarın. Cevizler hafif iri parçalar halinde kalmalı.Cevizlerin üzerine salçaları da ilave edin. Zeytinyağı ekleyerek karıştırmaya başlayın.Ardından peynir ve baharatları ekleyerek tüm malzemeler birbirlerine geçene kadar karıştırın. Gerektikçe zeytinyağı ilave edin.Dilerseniz bu işlemi mutfak robotunda da yapabilirsiniz.Ezilen ve karışan malzemelerinizi bir servis tabağına alın. Üzerine bolca zeytinyağı gezdirin ve servis edin. Afiyetler olsun.