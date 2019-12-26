Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı!

Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılan Serenay Sarıkaya'nın sahnedeki performansı sosyal medyaya sızmış güzel oyuncunun sesi ve şarkı yorumuna iltifat yağmıştı. Sarıkaya sahne öncesi kulisten hazırlık aşamasını paylaştı. Oyuncunun derin dekolteli kıyafeti dikkat çekti. Güzelliği ile büyüleyen Serenay Sarıkaya, makyajsız paylaşım akımını tiye aldı.

''No makeup'' notuyla paylaştı!

Makyajı biten ve daha sonra saçlarını yaptıran başarılı oyuncu o andan bir kare paylaştı. Ünlü oyuncu derin göğüs dekolteli beyaz kazağı ile dikkat çekti. "No makeup" notuyla makyajsız paylaşım akımını tiye aldı.

''Alev aldı buralar''

Oyuncunun hayranları "Alev aldı buralar" diyerek beğenilerini ifade etti. Yasemin

Beğeni ve yorum yağdı

İlk yarım saate 130 binin üzerinde beğeni yapıldı. "Sana bayılıyorum" diyen hayranları bu haline kalp bıraktı.