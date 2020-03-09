Sevda Demirel eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı

Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz Ocak ayında evlilik kararı almışlardı. Bu kararın ardından kısa bir süre sonra ayrılan ünlü çiftten Demirel, biten ilişkisi hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı. Bunun yanı sıra cinsel hayatına dair de bilgiler veren Sevda Demirel anlattıklarıyla şaşırttı.

''Birbirimize sarılıp uyuyorduk''

Gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olan Sevda Demirel, evlilik yolunda giden ilişkisinde çok mutlu olduklarını ancak bir yerden sonra olmayacaklarını anladığını söyledi. Doruk'a aşık olduğunu söyleyen Demirel, "Bu hemen olacak bir şey değildi. Bir ameliyat olması gerekiyor o da yurt dışında olacak. Biz birbirimize sarılıp çok güzel uyuyorduk" dedi.

''Doruk'u hiç çıplak görmedim''

Bilal Özcan'ın sorularını açık sözlülükle yanıtlayan Demirel, "Aranızda bir cinsellik var mıydı?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilen bir şey değil. Cinsellik hiç umurumda değil öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum ve cinsellik gerçekten umurumda olmadı. Biz her şeyden önce çok iyi arkadaştık. Cinsellik benim için önemli olsa başka biriyle birlikte olurdum. Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu, horlaması..."

''Beni öldürebilirdi''

"Birbirimizin hayatını birbirimize aktarmaya çalıştık ama çakıştığımız noktalarda geri çekilen bir çiftiz. Çok tartıştık, çok kavga ettik... Bilinçaltımızda hep dış etkenler vardı. Dışarıdan aldığımız hiç olumlu bir şey olmadı ki biz evde nasıl mutlu olalım. Doruk bana hiç vurmadı sadece çok sinirlendiği bir anda ben onu bileklerinden tutunca oda beni sırt üstü yere itti. Ben güçlü bir kadınım gardımı alsaydım beni itemezdi o an boşluğuma geldi. Başım ve belim yere çarptığı için büyük ağrılar yaşadım. Zaten daha önce de bir beyin ameliyatı olmuştum. Beynimde tümör vardı ve bu tekrarlanabilir. Beni o hareketi öldürebilirdi. Korktum ve ilişkinin olamayacağını anladım. Fiziksel reaksiyonlar o ilişkide devreye girdiği için bitmeye mahkum. Öfke kontrolü olmadığı için bu şiddete dönebiliyordu."