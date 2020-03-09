search menu
search
close

Sevda Demirel eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı

Doruk Doğrusöz ile ve evlilik kararı aldıktan sonra ayrılan Sevda Demirel, konuk olduğu bir programda eski sevgilisiyle olan cinsel hayatını anlattı.

Sevda Demirel eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı
-A A+

Sevda Demirel ve Doruk Doğrusöz Ocak ayında evlilik kararı almışlardı. Bu kararın ardından kısa bir süre sonra ayrılan ünlü çiftten Demirel, biten ilişkisi hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı.  Bunun yanı sıra cinsel hayatına dair de bilgiler veren Sevda Demirel anlattıklarıyla şaşırttı. 

''Birbirimize sarılıp uyuyorduk''

Gazeteci Bilal Özcan'ın YouTube kanalına konuk olan Sevda Demirel, evlilik yolunda giden ilişkisinde çok mutlu olduklarını ancak bir yerden sonra olmayacaklarını anladığını söyledi. Doruk'a aşık olduğunu söyleyen Demirel, "Bu hemen olacak bir şey değildi. Bir ameliyat olması gerekiyor o da yurt dışında olacak. Biz birbirimize sarılıp çok güzel uyuyorduk" dedi.

Sevda Demirel eski sevgilisi Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı

''Doruk'u hiç çıplak görmedim''

Bilal Özcan'ın sorularını açık sözlülükle yanıtlayan Demirel, "Aranızda bir cinsellik var mıydı?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti: "Erkeklik vasıfları sadece cinsellikle gösterilen bir şey değil. Cinsellik hiç umurumda değil öyle olsa 5 sene yalnız kalmazdım. Doruk'ta gerçek sevgiyi buldum ve cinsellik gerçekten umurumda olmadı. Biz her şeyden önce çok iyi arkadaştık. Cinsellik benim için önemli olsa başka biriyle birlikte olurdum. Doruk'u hiç çıplak görmedim, asla. Hiç merak da etmedim. Doruk her şeyiyle bir erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu, horlaması..."

''Beni öldürebilirdi''
"Birbirimizin hayatını birbirimize aktarmaya çalıştık ama çakıştığımız noktalarda geri çekilen bir çiftiz. Çok tartıştık, çok kavga ettik... Bilinçaltımızda hep dış etkenler vardı. Dışarıdan aldığımız hiç olumlu bir şey olmadı ki biz evde nasıl mutlu olalım. Doruk bana hiç vurmadı sadece çok sinirlendiği bir anda ben onu bileklerinden tutunca oda beni sırt üstü yere itti. Ben güçlü bir kadınım gardımı alsaydım beni itemezdi o an boşluğuma geldi. Başım ve belim yere çarptığı için büyük ağrılar yaşadım. Zaten daha önce de bir beyin ameliyatı olmuştum. Beynimde tümör vardı ve bu tekrarlanabilir. Beni o hareketi öldürebilirdi. Korktum ve ilişkinin olamayacağını anladım. Fiziksel reaksiyonlar o ilişkide devreye girdiği için bitmeye mahkum. Öfke kontrolü olmadığı için bu şiddete dönebiliyordu."

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Lezzetli ve doyurucu: Nohutlu bulgur pilavı Lezzetli ve doyurucu: Nohutlu bulgur pilavı
Yemek
Yaza incecik girmenin 9 kolay yolu! Yaza incecik girmenin 9 kolay yolu!
Diyet
En Güncel Galeriler
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Önceki Haberler
Survivor'da olay sözler! Evrim adayı birbirine kattı!
Survivor'da olay sözler! Evrim adayı birbirine kattı!
Işıldayan cildin sırrı domates maskesinde!
Işıldayan cildin sırrı domates maskesinde!
Kadınlar Günü'nde olay paylaşım! Tepki yağdı!
Kadınlar Günü'nde olay paylaşım! Tepki yağdı!
Demet Akalın'ın en acı günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!
Demet Akalın'ın en acı günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!
Kahvaltınızı renklendirin: Patatesli bazlama tarifi
Kahvaltınızı renklendirin: Patatesli bazlama tarifi
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
Üç malzemeli kurabiye tarifi
Üç malzemeli kurabiye tarifi
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Yorumlar