search menu
search
close

Survivor'da Evrim, Sercan'a "Hem kel hem fodul" deyince ortalık karıştı!

Survivor'da Evrim'in dokunulmazlık mücadelesinde Evrim'in Sercan'a söylediği sözler adayı birbirine karıştırdı.

Survivor'da Evrim, Sercan'a "Hem kel hem fodul" deyince ortalık karıştı!
-A A+

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken bölüme Sercan ve Evrim'in kavgası damga vurdu. Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi adayı birbirine kattı. 

Evrim ve Sercan birbirlerine girdi 

Ünlüler ve Gönüller arasında geçen nefes kesen oyun sonrasında haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Gönüllülerin kazandığı oyun bitiminde Evrim'in tartışmalı sözlerine Sercan'ın cevap vermesi ile ortam bir anda hararetlendi. Gönüllüler takımı, araya girerek Evrim'i sakinleştirmeye ve Sercan'dan uzaklaştırmaya çalıştı.

''Kelliğimden utanmıyorum''

Sevinçle dokunulmazlığı kutlayan gönüllülerden Evrim arkadaşlarının yanına giderken Sercan'ın daha önce söylediği söze atıfta bulundu. Evrim, "Bugün de hantalların günüymüş mesela, yarın da hem kel hem fodulların günü olur" dedi.

 Ortalık biranda karıştı 

Evrim'in bu sözlerine sinirlenen Sercan ise "Ben kelliğimden utanmıyorum ama sen hantallığından utanıyorsun demek ki" dedi. Ardından daha da sinirlenen Evrim, "Ne utanacağım, ayıp senin sözlerin" dedi.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Lezzetli ve doyurucu: Nohutlu bulgur pilavı Lezzetli ve doyurucu: Nohutlu bulgur pilavı
Yemek
Yaza incecik girmenin 9 kolay yolu! Yaza incecik girmenin 9 kolay yolu!
Diyet
En Güncel Galeriler
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Havuzda çıplak poz verdi! 55'lik güzelden olay cinsel ilişki itirafı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Victoria's Secret Meleği iç çamaşırı olmadan poz verdi! Beğeni yağdı!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Rihanna iç çamaşırsız kıyafetiyle pes dedirtti!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
Ünlü isimlerin eski fotoğraflarını görünce inanamayacaksınız!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
+18'lik videosu olay olmuştu! Ayşenur Balcı'nın son hali olay!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Ünlü DJ küvette çırılçıplak poz verdi sosyal medya karıştı!
Önceki Haberler
Işıldayan cildin sırrı domates maskesinde!
Işıldayan cildin sırrı domates maskesinde!
Kadınlar Günü'nde olay paylaşım! Tepki yağdı!
Kadınlar Günü'nde olay paylaşım! Tepki yağdı!
Demet Akalın'ın en acı günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!
Demet Akalın'ın en acı günü! Paylaştığı fotoğrafla duyurdu!
Kahvaltınızı renklendirin: Patatesli bazlama tarifi
Kahvaltınızı renklendirin: Patatesli bazlama tarifi
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
İşte kadın cinselliği hakkında yanlış bilinenler!
Üç malzemeli kurabiye tarifi
Üç malzemeli kurabiye tarifi
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Enfes bir lezzet: Pazı sarması tarifi
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Bengü kızı Zeynep'in yüzünü ilk kez gösterdi!
Yorumlar