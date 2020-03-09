Survivor'da Evrim, Sercan'a "Hem kel hem fodul" deyince ortalık karıştı!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde yarışmacılar kıyasıya mücadele ederken bölüme Sercan ve Evrim'in kavgası damga vurdu. Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi adayı birbirine kattı.

Evrim ve Sercan birbirlerine girdi

Ünlüler ve Gönüller arasında geçen nefes kesen oyun sonrasında haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli oldu. Gönüllülerin kazandığı oyun bitiminde Evrim'in tartışmalı sözlerine Sercan'ın cevap vermesi ile ortam bir anda hararetlendi. Gönüllüler takımı, araya girerek Evrim'i sakinleştirmeye ve Sercan'dan uzaklaştırmaya çalıştı.

''Kelliğimden utanmıyorum''

Sevinçle dokunulmazlığı kutlayan gönüllülerden Evrim arkadaşlarının yanına giderken Sercan'ın daha önce söylediği söze atıfta bulundu. Evrim, "Bugün de hantalların günüymüş mesela, yarın da hem kel hem fodulların günü olur" dedi.

Ortalık biranda karıştı

Evrim'in bu sözlerine sinirlenen Sercan ise "Ben kelliğimden utanmıyorum ama sen hantallığından utanıyorsun demek ki" dedi. Ardından daha da sinirlenen Evrim, "Ne utanacağım, ayıp senin sözlerin" dedi.