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Zerdeçallı kahvaltı keki nasıl yapılır hem de yağsız!

Kahvaltı sofralarınıza renk katacak şahane bir tairfle karşınızdayız. Zerdeçallı kahvaltı kekini yoksa siz hala denemediniz mi? İşte malzeme listesi!

Zerdeçallı kahvaltı keki nasıl yapılır hem de yağsız!
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Kahvaltı sofralarınıza renk katabileceğiniz şahane bir tarifle karşınızdayız. Kahvaltıya gelen misafirlerinizi gönül rahatlığıyla ağırlayabileceğiniz bu şahane kek tarifi vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. 

Malzemeler:

2 adetyumurta
2 yemek kaşığıyoğurt
2 yemek kaşığıyulaf ezmesi
2 yemek kaşığıyulaf unu
3 çay kaşığıkabartma tozu
1 çay kaşığızerdeçal
1 tutamtuz
4 küçük parçakaşar peyniri
1 tutamçörek otu

Hazırlanışı: 

Yumurta ve yoğurdu karıştırıp pürüzsüz olana kadar çırpalım.
Üzerine yulaf ezmesi, yulaf unu, kabartma tozu, tuz ve zerdeçalı ekleyelim ve un tortusu gidene kadar elimizle çırpalım.
Karışımı mini kek kalıplarına boşaltalım.
İçlerine küçük doğranmış olan kaşar peynirlerini atalım.
Üzerini çörek otu ile süsleyip önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirelim.

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