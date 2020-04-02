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Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, koronavirüs testinin negatif çıktığını açıklayarak hayranlarının yüreğine su serpti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs testi negatif çıktı
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Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını söyleyerek hayranlarının yüreğine su serpti. Sosyal medya hesabından merak edilen haberi duyuran Tatlıtuğ, Yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım" dedi.

''Akciğerimde küçük bir alanda zatüre odağı tespit edildi

Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde küçük bir alanda zatürre odağı tespit edildi. Bununla ilgili olarak takip ve tedavi altına alındım. Bugün Covid-19 test sonucumun negatif geldiğini öğrendim.

Yarın yapılacak son kontrollerim sonucuna göre gerekirse evde takip ve tedavime karar verilecektir. Ülkemizde özellikle bu dönemde yoğun mesai harcayan sağlık personellerine çok teşekkür ediyor, başta Covid-19 ile mücadele eden hastalar olmak üzere tüm hastalara Allah'tan şifa diliyorum. Dualarımız sizinle. Ben iyiyim... İlginize teşekkür ederim.."

"Gayet iyiyim, test sonucumu bekliyorum" demişti 

Kıvanç Tatlıtuğ Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Herkese merhaba, 15 gündür eşim ile evimizdeydik. Ancak bazı şikayetlerim üzerine geldiğim hastanede beni müşahede altına aldılar. Lütfen kaygılanmayın. Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum. Bilgilendirme yapacağım... Sağlıkla kalın..."

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