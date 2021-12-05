Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ifşa olan öpüşme görüntülerini savundu

BEYAZ TV'de ekrana gelen, Seren Serengil ile birlikte Söylemesem Olmaz programında uzun yıllardır sunuculuk yapan Bircan Bali, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Zor Ama Sor' programına konuk oldu. 33 yaşındaki sunucu ifşa açıklamasında bulundu. Bali ayrıca Gülben Ergen ile bir sorunu bulunmadığını ve en büyük hayalinin de siyasete girmek olduğunu da söyledi.

"Birine k.hpelik yaparak yapmadığımı düşünüyorum"

Bircan Bali ayrıca, İsmail YK'nın kuzeni Özkan Şen'le samimi görüntüleri ortaya çıkması ve öpüştükleri anların fotoğraflarının internete sızması konusunda ise şöyle konuştu:

"Birini seviyorsun öpüyorsun, bekarsın bekar. Biriyle özel yazışmaların var en özelini yaşıyorsun. Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Birine k.hpelik yaparak yapmadığımı düşünüyorum. Ayrıldığım için ifşa eden yapar bunu. Beni böyle şeyler güçlendiriyor. Ben bilerek içkili ve bikinili fotoğraf koymuyorum. Bu içmediğim anlamına gelmez. Siz ilişkilerinizle kütüphane kitap mı okuyorsunuz? Yazık! Bence öpün ilişki öpüşünce güzel."