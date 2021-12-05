search menu
search
close

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ifşa olan öpüşme görüntülerini savundu

Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu Bircan Bali, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında, ifşa edilen öpüşme görüntüleri için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Söylemezsem Olmaz sunucusu Bircan Bali ifşa olan öpüşme görüntülerini savundu
-A A+

BEYAZ TV'de ekrana gelen, Seren Serengil ile birlikte Söylemesem Olmaz programında uzun yıllardır sunuculuk yapan Bircan Bali, Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Zor Ama Sor' programına konuk oldu. 33 yaşındaki sunucu ifşa açıklamasında bulundu. Bali ayrıca Gülben Ergen ile bir sorunu bulunmadığını ve en büyük hayalinin de siyasete girmek olduğunu da söyledi.

"Birine k.hpelik yaparak yapmadığımı düşünüyorum"

Bircan Bali ayrıca,  İsmail YK'nın kuzeni Özkan Şen'le samimi görüntüleri ortaya çıkması ve öpüştükleri anların  fotoğraflarının internete sızması konusunda ise şöyle konuştu:

"Birini seviyorsun öpüyorsun, bekarsın bekar. Biriyle özel yazışmaların var en özelini yaşıyorsun. Sonra bunu ifşa eden mi suçlu ben mi? Birine k.hpelik yaparak yapmadığımı düşünüyorum. Ayrıldığım için ifşa eden yapar bunu. Beni böyle şeyler güçlendiriyor. Ben bilerek içkili ve bikinili fotoğraf koymuyorum. Bu içmediğim anlamına gelmez. Siz ilişkilerinizle kütüphane kitap mı okuyorsunuz? Yazık! Bence öpün ilişki öpüşünce güzel."

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Yasmin Erbil dekolteli pozunu paylaştı! Anne ve babasının yorumu olay Yasmin Erbil dekolteli pozunu paylaştı! Anne ve babasının yorumu olay
Magazin
Ünlü yıldızı metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp... Ünlü yıldızı metroda uğradığı saldırıyı anlattı: Göğüslerimi açıp...
Magazin
En Güncel Galeriler
Modaya uyup sütyensiz hırka giydi
Modaya uyup sütyensiz hırka giydi
Boşanıyorlar mı? Fotoğraftaki ayrıntı dikkat çekti!
Boşanıyorlar mı? Fotoğraftaki ayrıntı dikkat çekti!
Selen Görgüzel'in kızı aşk kaçağında yakalandı
Selen Görgüzel'in kızı aşk kaçağında yakalandı
Seren Serengil 'zina yasası çıksın' dedi! Bekareti olayı hatırlatıldı!
Seren Serengil 'zina yasası çıksın' dedi! Bekareti olayı hatırlatıldı!
Beren Saat'in yeni hali tartışma açtı! 'Doğallığı bozuldu'
Beren Saat'in yeni hali tartışma açtı! 'Doğallığı bozuldu'
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Takipçileri yorum yağdırdı!
Kim Kardashian tulum taytını giydi! Takipçileri yorum yağdırdı!
Önceki Haberler
Tacize uğrayan Aslıhan Gürbüz isyan etti! Çareyi ifşalamakta buldu!
Tacize uğrayan Aslıhan Gürbüz isyan etti! Çareyi ifşalamakta buldu!
Yeni tarzı beğenilmedi! 'Hiç olmamış'
Yeni tarzı beğenilmedi! 'Hiç olmamış'
Bergüzar Korel kızı Leyla ile pozunu paylaştı
Bergüzar Korel kızı Leyla ile pozunu paylaştı
Ünlü türkücüden sahnede dekolteli giyenlere bomba eleştiri!
Ünlü türkücüden sahnede dekolteli giyenlere bomba eleştiri!
Fulya Öztürk'ten kötü haber!
Fulya Öztürk'ten kötü haber!
Eklemlerin 4 önemli düşmanı!
Eklemlerin 4 önemli düşmanı!
Düzenli tüketildiğinde kanseri önleyen mucize besin!
Düzenli tüketildiğinde kanseri önleyen mucize besin!
İşte ince eyeliner sürmenin tüyoları!
İşte ince eyeliner sürmenin tüyoları!
Yorumlar