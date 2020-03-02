Evde waffle nasıl yapılır büyüleyici bir tat!

Belçika mutfağının dünyaya hediyesi olan waffle enfes tadıyla damakları şenlendiren bir tatlı. Ülkemizde de oldukça popüler olan waffle'ı evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif hazırladık. Sıcacık hamuru, üzerinde çikolatalı fındık kreması ve arzu ettiğiniz şekerleme ve çikolata parçalarıyla bu lezzet sizi mest edecek. İşte waffle için gereken malzemeler ve yapılışı...

Waffle hamuru tarifi için malzemeler:

2 yumurta

1 kaşık şeker

Kabartma tozu

Vanilya

1 çay kaşığı tuz

2 bardak un

1.5 bardak süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Üzeri için malzemeler:

Çikolatalı fındık kreması

Dilediğiniz meyve ve şekerlemeler

Waffle nasıl yapılır?

Yumurtaları kırıp, derin bir kabın içine beyazlarını ekleyin. Üzerine vanilya koyarak köpük olacak kadar karıştırın. Yumurtanın sarılarını da şeker ile karıştırın. Yumurta beyazının içine sıvı yağ, süt, kabartma tozu dökün. Karıştırırken un ilave edin. En son yumurta sarılarını yavaş yavaş ekleyin ve bir süre daha karıştırın. Waffle hamurunuz hazır.

Waffle pişirme aparatına bir kepçe hamurdan dökün 5 dakika kadar pişirin. Hamurlar piştirkten sonra dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Afiyetler olsun...