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Survivor Evrim Keklik, annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı!

Survivor 2020'nin çok konuşulan yarışmacılarından Evrim Keklik, Lerzan Mutlu'nun programında annesinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Survivor Evrim Keklik, annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı!
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Survivor 2020'nin favori kadın yarışmacılarından olan Evrim Keklik, Lerzan Mutlu'nun programına katıldı. Survivor'da yaşadıklarını anlatan Keklik, yarışmada annesini çok özlediğinden bahsederken duygusal anlar yaşadı.

"Survivor'da annemin değerini anladım"

Annesiyle ilgili konuşurken gözleri dolan Keklik, "Anne farklı şimdi, ilk defa annemden bu kadar uzak kaldım. Orada kavga ediyorsun. Sırtından bıçaklanıyorsun. Güvendiğin insanlar fısır fısır senin söylediklerini başkasına söylemiş. Onlardan kaçıp birine sığınamıyorsun. Annem hep bana derdi yapma yapma. Orada akıl verenin de yok. O yüzden çok üzüldüm. İşte ben orada annemin değerini anladım. Oraya gidin önce annenizin değerini anlayın, sonra da yemeğin değerinin anlayın" dedi.

Lerzan Mutlu canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayan Evrim'in yanına oturup peçete uzatıp sakinleştirmeye çalıştı.

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