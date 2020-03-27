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Tayfun Erdoğan kimdir babası Emrah ile ilgili itirafta bulundu!

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor yarışmasına katılan şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan yarışmadan elendikten sonra babasıyla ilgili itirafta bulundu.

Tayfun Erdoğan kimdir babası Emrah ile ilgili itirafta bulundu!
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TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışması Survivor'ın 2020 sezonunda gönüllüler takımında yarışmaya dahil olan Tayfun Erdoğan, babasıyla ilgili dikkat çekici bir itirafta bulundu. 

"Babam yarışmadan sonra beni aramadı" 

Tayfun Erdoğan'ın, Survivor'da babası Emrah hakkındaki sözleri, izleyicileri çok duygulandırmıştı. Acunn.com'da babası hakkında sorular sorulan Tayfun, “Yarışmadan sonra beni aramadı, aramayacağını biliyordum zaten" dedi.

"Adada sadece annem ve dedemin varlığını hissettim"

"Aslında adada aklıma gelmezdi ama orası çok farklı bir yer. Bir yanda açlık, bir yanda özlem derken düşünmeyeceğiniz insanlar bile aklınıza geliyor. Adada varlığını hissettiğim iki insan vardı sadece; annem ve dedem. Takım arkadaşlarım, babamı merak edip sorduğu için ben de anlatıyordum. Yarışma boyunca varlığını hissetmedim. Adada sahile tek başıma gidip hayaller kurardım, şarkılar söylerdim ve sadece annemi düşünürdüm."

Tayfun Erdoğan kimdir? 

'Survivor 2020'de gönüllüler takımında yarışan Tayfun Erdoğan, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatını Bursa'da tamamlayan ve hala orada yaşayan Tayfun, bir dönem komilik yaptı. Sonrasında televizyon programlarına katılan Erdoğan, evlenme istediğiyle dönemin izdivaç programlarından birinde boy gösterdi.

Şarkıcı Emrah'ın, sonradan büyük bir baskıyla kabullendiği ancak görüşmediği oğlu Tayfun Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden askere gideceği için babasından helallik istemiş bu olay günlerce konuşulmuştu.

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