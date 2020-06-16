search menu
search
close

Tecavüzle yargılanan Harvey Weinstein kimdir cinsel organı enfeksiyon kaptı kangren oldu

Tecavüzle yargılanan ünlü yapımcı Harvey Weinstein'in cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu.

Tecavüzle yargılanan Harvey Weinstein kimdir cinsel organı enfeksiyon kaptı kangren oldu
-A A+

Eski Amerikalı film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında 2017 yılında, taciz ettiği kadınların konuşması ile yıllardır süren skandal ortaya çıkmış ve bunun sonucunda #MeToo akımı başlamıştı. Aralarında ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow’un da bulunduğu, 80’den fazla kadının hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasından 23 yıl hapis cezasına çarptırılan Weinstein’in şimdi de cinsel organında enfeksiyon çıktığı iddia edildi.

Jüriye fotoğrafını gösterdi

The Sun’da yer alan habere göre, yapımcının duruşmada jürilere fotoğraflarla gösterilen organının kangren olduğu öne sürüldü ve Fournier Gangreni olarak adlandırılan bu enfeksiyonun ölümcül olabileceği söylendi. Weinstein’in daha önce de interseks (Yani ne erkek ne de kadın vücuduna uyan bireyler) olduğu söylenmişti…

Harvey Weinstein kimdir? 

 Harvey Weinstein, 19 Mart 1952 tarihinde Queens, New York'ta dünyaya geldi. Henüz 26 yaşındayken Miramax Films isimli film şirketini kurdu. 2005 senesinden bu yana kardeşi Bob Weinstein ile birlikte Weinstein Company'nin başkanlığını yapmaktadır. Harvey Weinstein, son zamanlarda Hollywood'un ünlü aktrislerini, ünlü olmadan önce taciz ettiği iddiaları ile gündeme geldi. 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Kokusu baş döndürür: Karamelli muhallebi Kokusu baş döndürür: Karamelli muhallebi
Tatlı
Üstelik çok hafif: Mercimek mantısı Üstelik çok hafif: Mercimek mantısı
Yemek
En Güncel Galeriler
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle mest etti!
Demet Özdemir tekne pozlarını paylaştı, kusursuz fiziğiyle mest etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Tüm sporcular onun peşinde! Ünlü model tüm takımı ifşa etti!
Ünlü şarkıcı verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Ünlü şarkıcı verdiği pozla sosyal medyanın gündemine oturdu!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Zeynep Alkan'ın duş fotoğrafları yürek hoplattı!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Bahar'dan ayna karşısında olay poz! Frikiğin dibine vurdu!
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Diana'nın kahin arkadaşı Meghan Markle bombasını patlattı
Önceki Haberler
Cildi bembeyaz yapan maske tarifi! Japonların sırrı burada!
Cildi bembeyaz yapan maske tarifi! Japonların sırrı burada!
Murat Yıldırım'dan hayranlarına unutulmayacak jest!
Murat Yıldırım'dan hayranlarına unutulmayacak jest!
Serenay'ın adını duyunca öfkeden deliye döndü: Çok ayıp!
Serenay'ın adını duyunca öfkeden deliye döndü: Çok ayıp!
Mide ekşimesine ne iyi gelir?
Mide ekşimesine ne iyi gelir?
Ailesinden bir yakınını daha kaybetti! Seray'ın feryatı yürek yaktı!
Ailesinden bir yakınını daha kaybetti! Seray'ın feryatı yürek yaktı!
Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını anlattı: Gecede 12 kez...
Ünlü futbolcu yatak odası sırlarını anlattı: Gecede 12 kez...
Kahvaltıda yeni vazgeçilmeziniz olacak: Patatesli velibah
Kahvaltıda yeni vazgeçilmeziniz olacak: Patatesli velibah
"Geçinemiyorum" deyip boğazda lüks restoran açan Demet'e tepki yağdı!
"Geçinemiyorum" deyip boğazda lüks restoran açan Demet'e tepki yağdı!
Yorumlar